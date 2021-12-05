أحمد خليفة: ضرورة تجنب الآثار السلبية المتوقعة للتضخم على قطاع التأمين

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن القطاع بطبيعته يعد من الصناعات التى تنشط وقت الأزمات وتحويل المحنة إلى منحة على حد تعبيره.

وأضاف خليفة، خلال المتمر السابع للرؤساء التنفيذيين، أن الموجة التضخمية المتوقعة تمثل فرصة جيدة لشركات التأمين حال خلق فرص أكبر لها للنمو من خلال زيادة محافظها التأمينية، فضلا عن تصميم منتجات جديدة تلائم حاجة العملاء خاصة فى نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وطالب بتجنب الآثار السلبية المتوقعة التضخم من خلال تحسن مستوى التغطيات التأمينية التى توفرها الشركات للعملاء بالأسعار العادلة لطبيعة الخطر المؤمن عليه.

فى سياق متصل، لفت خليفة إلى ضرورة توسع الشركات فى توفير التغطيات الخاصة بمخاطر الهجمات الإلكترونية والاستفادة من تجارب الأسواق العالمية فى تلك النوعية من المتجات تماشيا مع التوجه العالمى فى استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة.