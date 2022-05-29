أحمد خليفة: شركات التأمين تتجه بقوة لرقمنة خدماتها

قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة تأمين أن شركات التأمين تتجه بقوة ناحية رقمنة خدماتها.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الرابعة بمؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2022 أن الدولة تولي اهتماما ناحية تقديم كافة الخدمات المالية عبر وسائل رقمية، إضافة إلى تعزيز قطاع متناهي الصغر الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام شركات التأمين.

وأكد على أن قطاع التكنولوجيا يلعب دورا كبيرا في الوصول إلى شرائح جديدة ومناطق جديدة لا تستطيع الشركات الوصول لها عبر فروعها التقليدية.

وأوضح أن التكنولوجيا سيكون لها دور في تسريع عمليات التأمين المقدمة للعملاء، إضافة إلى خفض تكلفة العملية.