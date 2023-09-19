أحمد خليفة : التحول الرقمى أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين

قال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن شركات التأمين ستواجه عدد من المشاكل خلال 2030 وهذه المشاكل بدأت بالفعل الآن وأصبح الاتجاه الديجيتال، أمر حتمي وذلك ليس في مجال شركات التأمين فقط ولكن في كل القطاعات .

وأضاف خليفة خلال مشاركته في الجلسة الخامسة لفعاليات الملتقي الخامس للتأمين وإعادة التأمين المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وقال إن تنفيذ رؤية مصر 2030 تتطلب البد في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل أكبر.

وأوضح العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن الشركة منذ نشأتها منذ حوالي 5 سنوات وهي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة خاصة أنها دخلت السوق بفكر جديد غير نمطي لأننا نسعي الي تغيير الفكر عن التأمين والتأكيد علي أهميته في حماية الاقتصاد سواء البشر او الاصول.

وكشف أن شركته تعمل على إعداد موبايل أبليكشن خاص بها وتقوم حالياً بدراسة آلية وصول هذه القنوات التكنولوجية للعملاء واستخدامهم لهم، كما أنه من المقرر مساعدة هذه القنوات لوسطاء التأمين في التسعير، وبما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي والحلول التكنولوجية.