أحمد حلمي يعود للتلفزيون بعد سنين طويلة بنجيب محفوظ.. مغامرة فنية في أعين المتخصصين

قرر الفنان أحمد حلمي العودة إلى التلفزيون بعد سنوات طويلة في موسم رمضان القادم لعام 2022 ، بمسلسل يتناول شخصية الأديب العالمي نجيب محفوظ الملقب بأديب نوبل بعنوان: “النجيب” تأليف عبد الرحيم كمال.

وقام حلمي خلال الساعات الأخيرة بنشر صورة له يظهر فيها بلوك مختلف معلنا للجمهور تقديمه شخصية نجيب محفوظ في مسلسل تلفزيوني ، وأثار ذلك مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما أن حلمي يتمتع بنجومية كبيرة بين أبناء جيله الفني وحقق نجاحات كبيرة في أفلامه السينمائية السنين الماضية جعلته واحدا من أهم نجوم السينما المصرية من الصف الأول.

شهيرة سلام : الأمر يرجع لمؤلف المسلسل أن يضع يده على منطقة مهمة فى شخصية نجيب محفوظ دراميا

وتصرح الكاتبة شهيرة سلام لـ”المال” بأن أحمد حلمي فنان كبير ونجم وبالطبع سيدرس هذه الخطوة جيدا ، وكونه غاب عن الدراما التليفزيونية لسنين طويلة فسيكون متحققا من هذه الشخصية قبل تقديمها ويدقق في كل تفاصيلها.

وأشارت إلى أن تناول شخصية مثل نجيب محفوظ سيكون عملا مشوقا ، لأن مؤلف العمل بالطبع وجد منطقة مهمة يمكن تناولها في شخصية بقيمة نجيب محفوظ ، حيث يعود ذلك لمؤلف المسلسل أن يستطيع وضع يده على زاوية يمكن تناولها بشكل درامي في عمل فني كبير لشخصية معينة مثل نجيب محفوظ الذي قدم العديد من الروايات الأدبية التي تحولت لمسلسلات وأفلام سينمائية قدمها العديد من النجوم على مدى مشوارهم الفني.

حنان شومان : أحمد حلمي ممثل مميز وسيذاكر الشخصية جيدا والحكم سيكون على جميع عناصر العمل

بينما ترى الناقدة حنان شومان أن أحمد حلمي ممثل بين جيله الفني متميز جدا واختياراته الفنية دائما تكون مختلفة ، فسواء عودته للتلفزيون أو السينما سيكون مميزة ، يكفي ظهوره في مشهد واحد فقط بمسلسل الاختيار 2 رمضان الماضي كان موفقا فيه للغاية.

وأشارت إلى أننا سننتظر مشاهدة مسلسل حلمي الجديد عن الأديب نجيب محفوظ ، لأن العمل يحمل عناصر فنية كثيرة سيقوم عليها سواء الأزياء أو الديكورات والإخراج والتأليف وليس حلمي المسؤول عنها لكن بالطبع ستكون هذه الخطوة حدثا فنيا سينتظره الجمهور في موسم رمضان القادم 2022.

ونوهت بأن الحكم على هذه الخطوة لحلمي يكون نابعا من منطلق أنه ممثل مجتهد للغاية ، ولا أعتقد أنه سيقدم على مشروع فني لكاتب بقيمة نجيب محفوظ إلا وهو يذاكر الشخصية جيدا ، موضحة أن نجيب محفوظ لم يكن يشاهده الجمهور ودائما كان يقدم لنا شخصيات كثيرة عاشت بيننا مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السادات وليلى مراد وسعاد حسني.

لكن نجيب محفوظ لم تكن شخصية تظهر كثيرا في الإعلام وأجيال كثيرة لم تره وهو يتحدث ، لذلك سيكون لحلمي إشكالية تقديم شخصيته لكن ليس بصعوبة شخصيات كانت مشاهدة كثيرا للجمهور مثل إسماعيل ياسين وعبد الناصر وغيرهما حيث يكون للممثل وقتها إشكالية إما تقليده أو تمثيله ، لكن حلمي سيذاكر جيدا شخصية نجيب محفوظ وسيجتهد كثيرا لتقديمها بصورة رائعة.