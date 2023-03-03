أحمد حلمي يطرح 3 أغنيات في مسرحيته الجديدة

قرر النجم أحمد حلمي تقديم 3 أغنيات دفعة واحدة الأيام القادمة للجمهور المصري والعربي ، وذلك ضمن أحداث مسرحيته الجديدة” ميمو” التي يقوم بعرضها حاليا بموسم الرياض بمسرح أبو بكر الشدي ومعه باقي أبطال العمل أبرزهم هنا شيحة وهنا الزاهد وأحمد رزق .

وكانت أغنيته الجديدة” ارقص” التي طرحها مؤخرا بقناته الرسمية ” يوتيوب” أولى هذه الأغنيات التي قدمها في مسرحيته ” ميمو” ، ، وتعاون فيها مع الشاعر مصطفى حدودته والملحن ايهاب كولبكس وحققت الأغنية 3 مليون مشاهدة حتى الآن .

من ناحية أخرى حرص أحمد حلمي على دعم زوجته النجمة منى زكي الساعات الأخيرة عبر حسابه الرسمي بعد الهجوم عليها بسبب ظهورها بالحجاب بطريقة معينة بأفيش مسلسلها الرمضاني القادم ” تحت الوصاية ” ، فعلق حلمي قائلا ” بالنجاح والتوفيق يا منى ولكل الممثلين، ولكل طاقم العمل اللي اشتغلوا في المسلسل، وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب.. مبروك”.