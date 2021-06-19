رياضة

أحمد حسن يحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة : كل سنة وأنت طيب وبصحة وسعادة يا معلم

الذي يتم عامه الـ72 اليوم
المال - خاص 10:58 م, السبت, 19 يونيو 21 10:58 م, السبت, 19 يونيو 21

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احتفل أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم وعميد لاعبي العالم، بعيد ميلاد كابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر لكرة القدم السابق، الذي يتم عامه ٧٢ اليوم.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: هو ليس برجل الذهب وصانع البطولات فقط.. هو قبل كل شيء الأخ والأب الذي زرع في جيل كامل الكثير من القيم والتحدى فكان النجاح وتسطير التاريخ.. كابتن حسن كل سنة وأنت طيب وبصحة وسعادة يا معلم.

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يذكر أن من إنجازات الكابتن حسن شحاتة كمدرب أنه قاد فوز المنتخب المصري للشباب تحت سن 20 سنة بكأس الأمم الأفريقية، وقاد المنتخب المصري الأول لكرة القدم بالفوز بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية 2006، 2008، 2010 في سابقة لم تحدث في التاريخ.

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بقلم المال - خاص

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