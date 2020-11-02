رياضة

أحمد حسن : هناك اتصالات لاستبعاد كهربا من المنتخب بعد أزمته مع فضل

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر من قبل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، جاء بسبب الأزمة التي دارت بين محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد…

إسلام مصطفى 2:28 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 2:28 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر من قبل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، جاء بسبب الأزمة التي دارت بين محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.

وقال أحمد حسن خلال تصريحات إذاعية: «الجميع يبحث عن حقوقه وهنا المتضرر سيكون منتخب مصر، هناك اتصالات دارت لاستبعاد كهربا وهو الذي أدى إلى تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر».

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وأضاف: «يجب أن تكون الأولويات دائمًا لصالح منتخب مصر، بعيدًا عن الأهواء الشخصية، ولكن الكل يحاول إثبات أنه الأقوى، وفي النهاية المتضرر الكرة المصرية والمنتخب الوطني».

واختتم حديثه: «كان هناك لاعب سينضم لمنتخب مصر، ولكن بعد اتصالات تم استبعاده، وهناك لاعبين انضموا مثل رمضان صبحي الغائب عن المشاركة منذ فترة طويلة عن المباريات.. كيف يحدث ذلك».

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بقلم إسلام مصطفى

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