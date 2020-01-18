أحمد حسن: سيتم تأجيل قمة الأهلي والزمالك للمرة الرابعة واتحاد الكرة متخبط

مشيرًا إلى أن الاتحاد سيؤجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في 24 فبراير المقبل

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إن اتحاد الكرة أصدر قرارات غريبة وتراجع عنها خلال 24 ساعة فقط، حيث قدم موعد مباراة الأهلي وإنبي ثم قام بتأجيله، وهو ما يدل على التخبط في القرارات، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيؤجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في 24 فبراير المقبل لتعارضها مع مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف حسن في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: لا أعرف السبب وراء التخبط في قرارات اتحاد الكرة بإصدار قرار غريب بتقديم مباراة الأهلي وإنبي ثم التراجع عنه خلال أقل من ٢٤ ساعة.. ومن الآن أؤكد لكم أن مباراة القمة المقرر إقامتها يوم ٢٤ فبراير سيتم تأجيلها مرة رابعة لأن موعد مباريات ربع نهائي دوري الأبطال يوم ٢٨ فبراير.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة، وذلك بعد الخطاب الوارد من هيئة استاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي.