أحمد حسن تعليقًا على سرقة الكئوس من اتحاد الكرة: «ممكن نرجع نجيب كأس خامس»

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقر بشكل رسمي بصحة ما تردد مؤخرًا بشأن سرقة كأس أمم إفريقيا، الذي احتفظ به الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الفوز ببطولات 2006 و2008 و2010.

سخِر أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، من إعلان اتحاد الكرة المصري سرقة كأس الأمم الإفريقية من مخازن الاتحاد، مؤكدًا أنه على استعداد للعودة إلى الملاعب مرة أخرى من أجل جلب كأس جديد لمنتخب مصر.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقر بشكل رسمي بصحة ما تردد مؤخرًا بشأن سرقة كأس أمم إفريقيا، الذي احتفظ به الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الفوز ببطولات 2006 و2008 و2010.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في إطار التطوير الذي يقوم حاليًّا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، تفاجأت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن تتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

وقال أحمد حسن، خلال صفحته الشخصية على فيسبوك: «‏وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول 4 يا بابا إنت وهو علشان لو ناسين؟!».