أحمد حسن: انتصار منتخب مصر يحسن الحالة النفسية العامة للشعب

أعرب أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، نظرًا للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبين طوال أحداث المباراة أمام كوت ديفوار. منتخبنا الوطني حسم تأهله للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا على حساب…

أعرب أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، نظرًا للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبين طوال أحداث المباراة أمام كوت ديفوار.

منتخبنا الوطني حسم تأهله للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا على حساب كوت ديفوار بفضل ركلات الترجيح بعد التعادل سلبيًا في الأوقات الأصلية والإضافية.

وقال أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية على فضائية DMC مع الإعلامي رامي رضوان: «فوز منتخب مصر يحسن الحالة المذاجية والعامة للشعب المصري، منتخبنا اليوم قدم أداء تكتيكي على أعلى مستوى، جميع اللاعبين على مستوى كبير من التركيز».

وتابع: «كانت لدينا الأفضلية في الفرص الأخطر، وتنظيمنا في الملعب كان الأفضل مقارنة بمستوى كوت ديفوار».

وأضاف: «شخصية الفريق اليوم كانت واضحة، أداء اليوم كان متوازن ومتزن بشكل كبير، دفاعنا كان متماسك بشكل جيد، وأيضًا من الشناوي».

وأتم حديثه: «أوجه الشكر لكل من عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم وأيضًا أحمد فتوح على الإضافة الكبيرة التي قدموها خلال المباريات، خاصًة وأنها تُعد أول المباريات في مشوارهم الدولي».