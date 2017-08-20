أحمد حسن: أتمنى فوز أحمد سليمان برئاسة الزمالك

نجم منتخب مصر: كوبر لديه حظوظ للصعود إلى كأس العالم أحمد الدسوقى: تمنى الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر والزمالك سابقا، فوز الكابتن احمد سليمان برئاسة نادى الزمالك فى الانتخابات المقبلة.وكان أحمد سليمان، نجم الزمالك الأسبق، قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس ب

نجم منتخب مصر: كوبر لديه حظوظ للصعود إلى كأس العالم



أحمد الدسوقى:

تمنى الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر والزمالك سابقا، فوز الكابتن احمد سليمان برئاسة نادى الزمالك فى الانتخابات المقبلة.





وكان أحمد سليمان، نجم الزمالك الأسبق، قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حصوله على موافقة وزارة الداخلية للترشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال حسن فى مداخلة تلفونية لبرنامج “ستاد العاصمة”، إن سليمان قادر على العمل وقيادة نادى الزمالك باحترافية.

وفى سياق متصل، أكد أن مستر كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر لديه حظوظ كبيرة للصعود الى كأس العالم ٢٠١٨.