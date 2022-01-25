أحمد حسن: أتفق مع محمد صلاح الجماهير أصبحت تنتمي للأندية أكثر من منتخب مصر

دافع أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن تصريحات محمد صلاح بشأن الجماهير وانتماءها للأندية أكثر من تدعيمهم لمنتخب مصر، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو غياب الوعي الرياضي عن هؤلاء الجماهير بسبب الهجوم من بعض اللاعبين السابقين على بعض…

دافع أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن تصريحات محمد صلاح بشأن الجماهير وانتماءها للأندية أكثر من تدعيمهم لمنتخب مصر، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو غياب الوعي الرياضي عن هؤلاء الجماهير بسبب الهجوم من بعض اللاعبين السابقين على بعض محترفي المنتخب بشكل غير لائق.

وقال أحمد حسن، خلال حوار تليفزيوني على فضائية DMC مع الإعلامي رامي رضوان: «أتفق مع تصريحات صلاح.. الجماهير أصبحت تنتمي للأندية أكثر من انتماءها لمنتخب مصر، وهذا خطر للغاية».

وأضاف: «أنا بألقي اللوم على الجماهير وأيضًا على اللاعبين السابقين الذين يقومون بالإساءة دائمًا لبعض من لاعبي المنتخب، ولا أعلم لماذا تُصر القنوات الفضائية على عرض مثل هذه النوعيات في الشاشات أمام الجميع»

وتابع: «نتمنى أن يحقق المنتخب اللقب الثامن.. جميعنا نريد تحقيق ذلك.. منتخب مصر لو راح بفريق ناشئين له أي بطولة له قيمته.. منتخبنا هو سيد القارة بـ7 ألقاب».

وأتم أحمد حسن حديثه: «عجباني حالة الدعم الكبير من جانب الإعلام تجاه منتخب مصر الفترة الأخيرة، وأنا أعلم بأن لقاء كوت ديفوار صعب للغاية ولكننا واثقين في قدرات اللاعبين».