نقل وملاحة

أحمد حجازي مديرا لأنفاق وكباري «قناة السويس» لمدة عام

تعد إدارة الأنفاق والكباري إحدى الإدارات المستحدثة التى أنشأتها قناة السويس
أماني العزازي 12:02 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 12:02 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قرارا بترقية المهندس أحمد حجازي مديرا لإدارة الأنفاق والكباري بالهيئة ومد خدمته لمده عام تبدأمن 1يناير 2022 وحتى نهاية العام.

وأكد حجازي الذي كان يشغل نفس المنصب لمدة عام قائما بالأعمال, أن منظومة الكباري والأنفاق تشهد العديد من خطط التطوير والصيانة خلال المرحلة القادمة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ منظومة متطوره لتأمين محاور كوبري الشط وسرابيوم بالسويس، من حيث إجراءات التفتيش والتأمين وإحكام الرقابة وتأمين محاور المعديات والكباري.

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وأضاف حجازي أن هيئة قناة السويس تدرس حاليا إنشاء كوبري موازى جديد لكوبري النصر ببورسعيد وكوبري آخر مواز لكوبري شبراوي الموازى لكوبري الشط لخدمة العبور والتدفق العمرانى بين غرب وشرق القناة ببورفؤاد ببورسعيد والشط بالسويس.

وتعد إدارة الأنفاق والكباري إحدى الإدارات المستحدثة التى أنشأتها قناة السويس عام 2019 وتختص بإدارة مشروعات الأنفاق والكباري العائمة والتى أنشأتها الهيئة مؤخرا، وتتلخص آلية تشغيل هذه الكباري فى فتحها أثناء مرور القوافل بقناة السويس وبعد انتهاء العبور يتم فتحها وتحويلها لمعابر لعبور السيارات والأفراد وتحقق تكاملا مع محاور المعديات المنتشره على طول المجرى الملاحى للقناة.

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ومنها كوبري النصر العائم وكوبري الشهيد أحمد منسي وكوبري الشهيد أبانوب وكوبري الشط وسرابيوم بجانب منظومة الأنفاق ببورسعيد والإسماعيلية ونفق الشهيد أحمد حمدى 1 و2 الذي تم افتتاحه مؤخرا ونقلت تبعيته إلى هيئة قناة السويس فى 1981 ويعزز النفق ربط سيناء بالوطن ضمن 20 نقطة عبور منها 6 بالقطاع الشمالى متمثلة فى أنفاق 3 يوليو وكوبري النصر و10 نقاط عبور معديات وعدد 3 نقاط كباري عائمه وأنفاق تحيا مصر.

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بقلم أماني العزازي

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