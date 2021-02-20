أحمد جمال وشاهين وكارمن .. مطربو برامج المواهب يعودون بأغنيات جديدة في 2021

عاد بعض مطربي برامج المواهب الغنائية الذين تم اكتشافهم للجمهور من خلالها هذا العام بأغنيات جديدة بعد غيابهم خلال الفترة السابقة عن الجمهور، حيث يعود المطرب محمد شاهين بأغنية جديدة بعنوان “ملعون الطيبة” ويقدمها مع مطرب المهرجانات فيجو الدخلاوي.

كما يعود المطرب أحمد جمال بأغنية جديدة أيضا “بحبك” إنتاج وتوزيع مزيكا، والمطربة كارمن سليمان تعود بأغنية “الذكرى الشتوية” بالتعاون مع زوجها الملحن مصطفى جاد.

حلمي بكر: برامج المواهب لا تدعم الأصوات ووجودهم جسدا وليس فنا

ويرى الملحن حلمي بكر أيضا أن هذه الأصوات جيدة وموهوبة بالفعل، لكن انتشارها ونجوميتها محدودها بسبب مايقدم في الساحة الغنائية منذ فترة طويلة.

ولفت الى ان حال الغناء حقيقة لايسر وبرغم وجود هؤلاء الاصوات جسدا فقط وليس فنا مهما حاولوا التواجد بقوة للجمهور لكن هذه المحاولات لاتحقق اي نجاح حقيقي.

ونوه بكر أن برامج المواهب لاتدعم اي صوت بصورة كبيرة ، ولايوجد انتاج كبير لتلك الاصوات لتقديمهم بالصورة المميزة للجمهور والاغنيات التي يمكن ان تلمسه فتجد صدى واسع في السوق ولايكون الامر مجرد طرح اغنيات فقط في السوق كل فترة من أجل تحقيق نسب مشاهدات على يوتيوب فقط.

أكرم عادل: أحمد جمال هو الأنجح من هذه الأصوات ومستمر بقوة في السوق

وأوضح الملحن ومهندس الصوت أكرم عادل ايضا ان هذه الاصوات ليست جميعها تستطيع تحقيق النجاح المتوقع منها لانه اولا البرامج التي قدمتهم للجمهور منذ سنوات لم تدعمهم فنيا وانتاجيا بعدها .

وأضاف أنه لاتوجد شركات انتاج وراء بعض هذه الاصوات فاختفوا فترة طويلة عن السوق ، وعودتهم لم تعد قوية للاسف.

وتابع أن أحمد جمال هو أبرز الأصوات بين هؤلاء لانه كل فترة يقوم بطرح اغنية سنجيل جيدة وقاعدته الجماهيرية تزيد مع الوقت مقارنة بباقي تلك الأصوات.

وأكد عادل أيضا أن استمراية اي مطرب او صوت هي الاساس في ان يسلط الضوء عليه من الجمهور وتحمسه لمتابعة جديده الفني الذي يقدمه له دائما وذلك مايقوم به أحمد جمال كل فترة عكس باقي الاصوات التي ظهرت من خلال برامج المواهب مثله.