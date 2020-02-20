ثقافة وفنون

أحمد جمال عن كليب «كل سنة وأنت طيب» : «كان فاضل شوية وأبيع ورد»

يذكر أن كليب "كل سنة وأنت طيب" طرحته شركة "مزيكا" بمناسبة عيد الحب وهو من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال
أحمد حمدي 2:07 ص, الخميس, 20 فبراير 20 2:07 ص, الخميس, 20 فبراير 20

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نشر المطرب أحمد جمال فيديو له من كواليس تصوير أحدث كليب ” كل سنة وأنت طيب”  عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

أحمد جمال حاز تفاعلا كبيرا على كواليس كليب «كل سنة وأنت طيب»

وعلق جمال قائلا “كان فاضلي شوية و أبيع الورد ، كل سنة وأنت طيب”، وحاز تفاعلا كبيرا.

يذكر أن كليب “كل سنة وأنت طيب” طرحته شركة “مزيكا” بمناسبة عيد الحب وهو من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

وتم تصويره فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين ودارت الفكرة فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع الأغنية.

ويقوم جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

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بقلم أحمد حمدي

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