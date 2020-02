أحمد جمال عن كليب «كل سنة وأنت طيب» : «كان فاضل شوية وأبيع ورد»

نشر المطرب أحمد جمال فيديو له من كواليس تصوير أحدث كليب ” كل سنة وأنت طيب” عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

أحمد جمال حاز تفاعلا كبيرا على كواليس كليب «كل سنة وأنت طيب»

وعلق جمال قائلا “كان فاضلي شوية و أبيع الورد ، كل سنة وأنت طيب”، وحاز تفاعلا كبيرا.

يذكر أن كليب “كل سنة وأنت طيب” طرحته شركة “مزيكا” بمناسبة عيد الحب وهو من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

وتم تصويره فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين ودارت الفكرة فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع الأغنية.