أحمد جمال: بدأت تحضير ألبومي الجديد.. وحفلي القادم يحمل مفاجآت

أحمد حمديكشف النجم الشاب أحمد جمال، أنه بدأ منذ أيام في تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، ليكون جاهزا للطرح الفترة القادمة، مؤكدا أنه سيحمل مفاجآت عديدة عن ألبومه السابق "اضحكي" الذي حقق نجاحا كبيرا.وأضاف: "ألبومي الجديد سيضم أغنيات متنوعة بين طابع المقسوم الشرقي والأغنية العاطفية والأغنيات الدرامية



أحمد حمدي

كشف النجم الشاب أحمد جمال، أنه بدأ منذ أيام في تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، ليكون جاهزا للطرح الفترة القادمة، مؤكدا أنه سيحمل مفاجآت عديدة عن ألبومه السابق “اضحكي” الذي حقق نجاحا كبيرا.

وأضاف: “ألبومي الجديد سيضم أغنيات متنوعة بين طابع المقسوم الشرقي والأغنية العاطفية والأغنيات الدرامية بالإضافة للموسيقى الغربية البوب واللاتين وأغنيات التكنو أيضا”.

وأشار إلى أنه يجهز لتقديم مفاجآت فنية في حفله الذي يحييه بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الثلاثاء المقبل، وبدأ في عمل البروفات الخاصة بالأغنيات، متمنيا أن يحظى بالإشادة لأن جمهور الأوبرا المصرية مختلف عن أي جمهور آخر من حيث تذوقه للفن والموسيقى.