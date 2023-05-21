أحمد جلال: المشكلة الاقتصادية لدينا ليست كما الأرجنتين أو لبنان

أكد أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن المشكلة الاقتصادية لدينا ليست كما الأرجنتين أو لبنان .

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، معلقا على قلق الشارع المصري من الأزمة الاقتصادية العالمية وتشبيهها بما جرى في الأرجنتين ولبنان سابقا.

وقال: “أنا لا أميل للتهويل أو التقليل خاصة أن المشكلة الاقتصادية ليست بالحدة التي كانت عليها الارجنتين أو لبنان حاليا وهذا ليس كلاماً عفوياً بل قائم على التحليل والمنطق الناس مش بتجري تسحب فلوسها من البنوك لكن بيروحوا يحطوا فلوسهم في البنوك في شهادات بالمليارات وهذه ثقة”.



وأضاف: “في أزمة الارجنتين كان العملة المحلية البيسو تتعرض لانهيار كبير من شدة هذا الانهيار لجأوا للدولرة والتي أصبحت الظاهرة السائدة واستغنى الناس عنها”.



وتابع: “معدل التخضم هناك كان بالمئات حتى أنني كنت في زيارة مع بعصة صندوق النقد حينها ونزلت في أحد الفنادق وكانت اسعار الطام تتغير لحظياً وفي الوجبات الثلاثة خلال اليوم الواحد أما في مصر فصحيح صحيح معدل التضخم بلغ 40% وهي نسبة غير مسبوقة والناس زهقانه وتأن لكن الازمة ليس بحدة تلك البلدان”.



واستطرد قائلا: ” هذا ليس معناه انه ليس لدينا مشكلة لكن عندنا مشكلة حقيقية تأثر بها الشارع قيمة الجنيه تأكلت بحوالي نصف القيمة بالأخص أصحاب الدخل الثابت مثلاً في القطاع الحكومي فمن كان يتحصل على راتب شهري ثابت 100 جنيه أصبحت قيمته الشرائية 60 جنيهاً الآن”.



وقال : “التعليم والصحة فيهم شكاوى لدينا أزمة لكن ليس بسوء أزمتي الارجنتين ولبنان لكن لدينا أزمة تستحق العمل عليها بشكل جاد”.