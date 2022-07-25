أحمد جابر: 2.8 مليار جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ميد بنك

قال أحمد جابر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميد بنك، إن مصرفه نجح في الوصول بالمحفظة إلى 2.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يستخوذ على 30% من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يليه القطاع الخدمي بحصة 20%، ثم القطاع التجاري بحصة 18%.

وأضاف أن البنك نجح في تحقيق نمو بحوالي 60% خلال العام الماضي ، و40%خلال اخر 6 اشهر، لاسيما أن البنك نجح في تحقيق نمو يجاوز 27% في عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات بالقطاع.

ولفت إلى أن محفوظة التعثر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تجاوز 3%.

وأكد أنه خلال عام 2021 حقق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بقيمة 30% مقارنه بالعام السابق له.

وأضافت إيمان أبو زيد ، رئيس قطاع الائتمان والمشروعات في ميد بنك أن البنك نجح في الوصول بالمحفظة الكلية إلى 9 مليارات جنيه وأن المحفظة سجلت 5.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن المشروع الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز التي تعتمد عليها اقتصاديات الدول ، لافتة ألى أنها تعمل على توفير فرص العمل والحد من البطالة .

وأضافت أن البنك طرح منتح MID GO لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نموا كبيرا خلال عام ونصف.