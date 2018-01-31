أحمد بهجت ينفى التوصل لتسوية مع البنوك

سيد بدرنفت صفحة منسوبة لرجل الأعمال "أحمد بهجت" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما نُسب إليه من تصريحات حول التوصل لتسوية ودية مع الحكومة والجهات المصرفية بشأن النزاعات القضائية المنظورة بين الجانبين.ونشرت صحف ومواقع إلكترونية بيانًا صباح اليوم حول توصل رجل الأعمال المصري الأمريكي أحمد بهجت

سيد بدر

نفت صفحة منسوبة لرجل الأعمال “أحمد بهجت” على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما نُسب إليه من تصريحات حول التوصل لتسوية ودية مع الحكومة والجهات المصرفية بشأن النزاعات القضائية المنظورة بين الجانبين.

ونشرت صحف ومواقع إلكترونية بيانًا صباح اليوم حول توصل رجل الأعمال المصري الأمريكي أحمد بهجت لتسويات مع الجهات المصرفية بشأن الخلافات بين الجانبين على أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية، كما تم الاتفاق مع الدولة على تفاهمات تقضي بضخ حزمة استثمارات جديدة.

وقال البيان إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى بنفسه لعرض نتائج التسويات والتفاهمات التي تمت مع الدولة؛ بينما قالت الصفحة االرسمية لرجل الأعمال على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه لا توجد خلافات مع الحكومة المصرية ومحاولات الحل الودى مع الجهات المصرفية ما زالت قيد البحث والدراسة والتفاوض ولا توجد نية لعقد أي مؤتمرات صحفية خاصة أنه حاليا خارج البلاد للعلاج.

وحصل بنكا الأهلي ومصر على حكم قضائي نهائي خلال أكتوبر الماضي بالحجز على أصول رجل الأعمال أحمد بهجت نظير مديونيات متراكمة بلغت نحو 4.5 مليارات جنيه، وصرح رجل الأعمال حينها لجريدة “المال” بأن هيئة الرقابة الإدارية تبذل جهودًا حثيثة للتوصل لتسوية ودية بين الطرفين .

في سياق أكدت قالت نجواء المهدي، مسئولة بالمركز الإعلامي لرجل الأعمال أحمد بهجت، في تصريحات لـ”المال” إن البيان المنشور صباح اليوم خرج بشكل متسرع ولم يتضمن بيانات دقيقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر صدور توضيحات أكثر دقة بشأن ما تم في المفاوضات بين رجل الأعمال من جهة والدولة والجهات المصرفية من جهة أخرى، لافتة إلى أنه بالفعل سيعقد رجل الأعمال مؤتمرًا صحفيًا خلال أسابيع لكشف كل هذه التفاصيل.

وتابعت: “على مستوى المشروعات بالفعل يعتزم “بهجت” ضخ استثمارات في مشروعات جديدة بالفعل تم الاتفاق عليها، بينما مازالت المباحثات جارية مع البنوك بشأن التسويات وفور التوصل لاتفاق نهائي سيتم الإعلان عن ذلك .

كان البنكان قد نشرا، مطلع العام الماضي، بيانًا تفصيليًّا عن تطور النزاع، أشارا فيه إلى عدم التزام بهجت بسداد أى مبالغ حتى شهر مارس 2011، رغم إبرام عدة تسويات لمديونياته التى تجاوزت 4 مليارات جنيه ما دفعهما لتنفيذ أحكام الاتفاقيات، والتى تنص على الاستحواذ على أصول تشمل جميع الأراضى الفضاء وفندقى هيلتون وشيراتون دريم «هلنان دريم لاند» ومجمعات بهجت ستورز، وغيرها، وما يلحق بها من أراضٍ ومبانٍ، ونقلها الى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التى سددت قيمتها بالفعل لكلا البنكين بمبلغ 3.238 مليار جنيه.