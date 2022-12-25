أحمد بهاء الدين: «إم بى للهندسة» تعتزم الانتقال للبورصة الرئيسية فى الربع الأول من 2023

كشف المهندس أحمد بهاء الدين، العضو المنتدب لـ«إم بى للهندسة»، المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الشركة تعتزم الانتقال للبورصة الرئيسية خلال الربع الأول من 2023، عبر زيادة رأسمالها، البالغ 33 مليون جنيه، بقيمة لم تُحدد بعد.

وأكد أن قيمة زيادة رأس المال لن تقل عن 67 مليون جنيه فى كل الأحوال للوصول إلى مستوى الـ100 مليون جنيه الذى يمثل الحد الأدنى المنصوص عليه فى قواعد القيد للشركات فى السوق الرئيسية.

وأوضح، فى حواره مع برنامج «CEO Level» عبر حلقته الـ13 من الموسم الثاني، أن «إم بى للهندسة» كانت تخطط لتنفيذ عملية الانتقال للسوق الرئيسية فى 2022 الحالي، إلا أن ظروف السوق لم تكن مناسبة لذلك، ليتم تأجيلها للربع الأول من العام المقبل.

وأفصح العضو المنتدب لـ«إم بى للهندسة»، لـ«CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، ويُذاع مساء الخميس من كل أسبوع، أن الشركة نفذت خطة إعادة هيكلة خلال الفترة الماضية، نتج عنها فصل النشاط الخدمى فى شركة «جى إى تى للخدمات اللوجيستية» المالكة لأسطول السيارات والمخازن.

وأضاف أن «إم بى للهندسة» قامت مؤخرًا بدمج «إم بى للصناعة» و«بيتا إليكتريك» فى كيان صناعى واحد لتحسين أداء الشركات التابعة، لافتًا إلى انتهاء الإجراءات، ويتبقى التأشير فقط فى السجل التجاري.

وتطرّق العضو المنتدب لـ«إم بى للهندسة» إلى الخطة المستقبلية لتابعتها «شاحن»، والتى تضمنت زيادة مرتقبة فى رأسمالها، بالإضافة إلى تطورات مناقصة اختيار الشريك المشغّل لشركة مصر لمحطات الشحن الكهربائية، وأسباب عدم الاستمرار بها.

يُذكر أن «المال» كشفت، فى مارس الماضي، عن تأهل 14 جهة للمنافسة على حصة الشريك المشغل التى تبلغ %25 من «مصر لمحطات الشحن الكهربائية»، التى أُسست برأسمال يقدر بـ150 مليون جنيه، بهيكل ملكية يضم «النصر للمركبات» ممثلة لوزارة قطاع الأعمال العام، و صندوق مصر السيادي، وحسن علام القابضة، بجانب شريك مشغل من القطاع الخاص يتم اختياره لاحقًا.