أحمد بدير لـ«المال» بعد شائعة وفاته.. الأعمار بيد الله ولا أتعامل مع السوشيال ميديا

تعرض الفنان القدير أحمد بدير لشائعة مزعجة له بوفاته ، وأحدث ذلك ضجة على السوشيال ميديا وتساؤلات الكثيرين من محبيه عن حقيقة هذه الشائعة التي نشرت عنه ، حيث يتمتع بدير بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور المصري نظرا لأدواره المميزة التي قدمها في أعمال كثيرة درامية وسينمائية.

حيث يعرض لبدير حاليا دوره الذي يقدمه في حكاية بدون ضمان ضمن مسلسل إلا أنا على شاشة ON ، إخراج ياسمين أحمد كامل وتقوم ببطولتها هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وتحقق نجاحا كبيرا.

يتحدث الفنان أحمد بدير في السطور القادمة عن هذه الشائعة واستقباله لها ، ورد فعل الجمهور بعد انتشار تلك الشائعة عنه.

أحمد بدير : الأعمار بيد الله وهناك من يكرهونني فيطلقون هذه الشائعات عني

بداية قال الفنان القدير أحمد بدير، إنه استقبل شائعة وفاته وهي يقوم بتصوير آخر مشاهده في حكاية بدون ضمان ضمن مسلسل إلا أنا الذي تصدر التريند حاليا.

وأضاف في حديثه لـ”المال” لا أعلم سبب إطلاق هذه الشائعات عني ، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عنه شائعات في حياته لكن هذه المرة كانت مخيفة لكل أسرته ومن حوله.

وتابع قائلا : إن الأعمار بيد الله سبحانه ومثلما يحبني بعض الناس آخرون يكرهوني فيطلقون هذه الشائعات ، لافتا إلى أنه ليست له علاقة من قريب أو بعيد بمواقع التواصل الاجتماعي حتى فيسبوك ، موضحا أن هناك شخصين يقومان بانتحال شخصيته واسمه على فيسبوك.

فهناك شخص فيهم لديه صفحة باسم أحمد بدير وصلت ل200 الف متابع وتم ابلاغ مباحث الانترنت عنه ويتبقى الشخص الثاني لديه 100 الف متابع في صفحة أخرى وسنلاحقه أيضا.

وأشار بدير إلى أن هؤلاء الأشخاص يهوون الشهرة لذلك يقومون بانتحال شخصيات المشاهير والفنانين وعمل حسابات وهمية بأسمائهم وإطلاق شائعات عنهم أحيانا.

فايزة هنداوي : يجب محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يسببون هذه الشائعات وبدير ثقيل الموهبة

وتقول الناقدة فايزة هنداوي، إن السوشيال ميديا لها عيوب مختلفة منها إطلاق شخص أي إشاعة عن فنان أو شخص معين والناس تصدق هذه الشائعة ، ويحدث ذلك بغرض تحقيق التريند أو مشاهدات كبيرة ومتابعة لصفحة هذا الشخص.

وأكدت أن مباحث الإنترنت مفترض أن تراقب هذه الأمور ويتم معاقبة هذا الشخص ، لأن شائعة مثل التي أطلقت عن فنان قدير مثل أحمد بدير تحدث صدمة كبيرة لمحبيه وأسرته خاصة لو لم يستطع أحد منهم التواصل معه في ذلك الوقت التي أطلقت الشائعة عنه فتحدث حالة من الهلع والقلق عليه وهو بخير وبصحة جيدة.

وأوضحت هنداوي أن سبب تصدر بدير لمواقع التواصل بعد هذه الشائعة ، أنه يملك مكانة حقيقية في قلوب الكثيرين من المصريين ، لاسيما أنه موهوب جدا فنيا وظهرت هذه الموهبة منذ مشاركته في بطولة مسلسل الزيني بركات في فترة التسعينيات ، كما أنه فنان قادر على تقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية وهو ثقيل الموهبة في الدراما لكنه ظلم في فترة معينة بسبب حصره في الأدوار الكوميدية.