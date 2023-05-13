أحمد الوكيل يواصل طرح برنامجه الانتخابى للدورة الجديدة

واصل أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسكندرية والمرشح ضمن قائمة “معا لاستمرار العطاء” طرح برنامجه الانتخابى للدورة الجديدة التى تستمر لأربع سنوات، وذلك على عدد من أعضاء ومنتسبى الغرفة بمنطقة العوايد فى شرق الإسكندرية .

وأوضح الوكيل أنه وقائمة “معا لاستمرار العطاء” سيسعون خلال الفترة القادمة بأن يكون له رؤية محددة واضحة، لدعم منتسبى الغرفة وإنشاء صندوق للمنتسبين ضد تقلبات السوق لضمان عدم الإفلاس، وكذلك دعم المنتسبين لخلق آليات للحد من المنافسة الغير العادله من خلال السعى لادماج التجارة العشوائية فى القطاع الغير الرسمي

وأضاف الوكيل أنه سيتم السعي لإلغاء عقوبة الحبس في القضايا التجارية، وكذلك عقد لقاءات دورية من خلال جسر التواصل لحل المشاكل والتوسع في تقديم خدمات الجهات التمويلية والمانحة

وأشار كذلك إلى السعى وتنظيم المعارض والأسواق ، وكذلك نشر مراكز التميز والتوسع فيها في كل محافظة، التوسع في الخدمات المقدمه من صندوق مجلس الوزراء، تفعيل دور الشعب النوعية وتطوير انشطتهم وخدماتهم، انشاء أكاديمية للتجار وتأهيل الكوادر البشرية للتجار.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر برعاية مجموعة الغنيمي، وهى أحد منتسبى الغرفة التجارية بهدف اجتماع أعضاء القائمة مع بعض منتسبى الغرفة والتحدث إليهم حول مستقبل الغرفة التجاربة وما سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة