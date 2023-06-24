أحمد الوكيل يهدى فوز غرفة الإسكندرية بجائزة أفضل غرفة في العالم للرئيس السيسى

صرح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، أن مجلس إدارة الغرفة يتشرف بإهداء فوز الغرفة كأفضل غرفة في العالم وهذا التكريم الدولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، الراعى الأول للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال، والذى حول مصر لعاصمة التنمية المستدامة من خلال نجاح مؤتمر المناخ 27 COP.

ويأتى ذلك عقب إعلان الاتحاد الدولى لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كأفضل غرفةفي العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدى، وذلك في ختام الكونجرس العالمى للغرف الثالث عشر الذى أقيم في جينيف عاصمة سويسرا بحضور أكثر من 2000 من قيادات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم، والذى افتتحه سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونغوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية ورؤساء اتحاد الغرف العالمى وغرفة التجارة الدولية.

وأوضح الوكيل أن ملف غرفة الإسكندرية الفائز هو “حصاد الطاقة الشمسية لمنتسبيها” وهو حزمة من الأنشطة والمشروعات الرائدة التي تم إعادة تطبقها بالعديد من الشركات لخفض النفقات وزيادة التنافسية والحفاظ على البيئة، والمدعومة بالتدريب ونقل التكنولوجيا والدعوة لتعديلات تشريعية واجرائية، وانشاء حاضنات اعمال بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة الإسكندرية،

وتم تقديم دعم لرواد الاعمال الذين تناموا ليصبحوا شركات كبرى تنفذ مشاريع في بنبان وخارج مصر، والمتواكب مع كون غرفة الاسكندرية اول غرفة في العالم يعمل مبناها بالطاقة الشمسية، ولديها سوق العامرية، اول سوق للخضر والفاكهة في افريقيا يعمل بالطاقة الشمسية، كما تعمل حاليا مع جامعة الإسكندرية على تحويل كلية الهندسة لتعمل بالطاقة الشمسية لتدريب أبنائنا من المهندسين وخلق فرص عمل خضراء لهم في مصر وخارجها، وذلك بدعم كامل من معالى وزراء التجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والخارجية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في اطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENI CBC MED والمشروع الاقليمىEU EBSOMED.

وأوضح الوكيل أن اتحاد الغرف العالمى يجمع أكثر من 20 ألف غرفة واتحاد من 116 دولة، وينظم المسابقة مرة كل عامين اثناء الكونجرس العالمى في احد القارات بالتناوب. وان الإسكندرية تقدمت بملفها للمسابقة لتتنافس مع 111 غرفة من 47 دولة، ليت اختيارها أولا من ضمن أفضل اربع غرف مع غرفة دبى واتحاد الغرف النمساوية واتحاد الغرف الاسترالية، حيث قام كل منهم بتقديم عرض لمشروعهم اول امس اثناء الكونجرس، ليتم المفاضلة بينهم أولا من قبل الغرف المشاركة ثم من قبللجنة التحكيم الدولية. ا

وأشار الوكيل ان عرض الغرفة الذى قدمه د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية قد حصل علىأكثر من 45% من أصوات الغرف وضعف التالى له في الترتيب، ثم على اجماع لجنة التحكيم ليعلن فوز مصر لأول مرة خلال ربع قرن وهو عمر المسابقة، وذلك في الحفل الختامي للكونجرس حيث تسلم الجائزة أحمد حسن، النائب الأول لرئيس غرفة الإسكندرية.

وتقدم الوكيل بالشكر لشركائنا وأصدقاء مصر من قيادات الاتحادات الاقليمية العربية والإسلامية والاورومتوسطية والافريقية وغرفهم الأعضاء الذين صوتوا لمصر، والسيدة ريم صيام عضو مجلس غرفة التجارة الدولية الممثلة لغرفة الإسكندرية، والسفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والوزير المفوض تجارى د. احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف على دعمهم لوفد مصر خلال كافة المراحل.