أحمد الوكيل يفتتح معرض «أهلا رمضان» بحضور محافظ الإسكندرية

المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة، حتى الـ١٢ من أبريل.

افتتحت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية مساء الثلاثاء معرض «أهلا رمضان» ، بحضور رئيسها أحمد الوكيل ر ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، ووكيل وزارة التموين بالمحافظة محمد سعد الله.

بدوره، قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن معرض “أهلا رمضان” هذا العام، تقدم فيه الشركات المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية.

وحضر الافتتاح الدكتور ياسر المناوشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، وأحمد صقر نائب رئيس “غرفة الإسكندرية”، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حفني، والمهندس شريف الجزيري.

وأوضح الوكيل أن المعرض سيضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش” وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف أن معرض “أهلا رمضان” يأتي في إطار المبادرات التي تقدمها “غرفة الإسكندرية”، ويهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأشار “الوكيل” إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تبرعت بالأرض التي يقام بها المعرض، كما كان هناك تنسيق مع رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمد فترة إقامة المعرض حال استمرار كثافة التوافد من الجمهور والطلب على المنتجات والسلع المتوفرة بالمعرض.

وأضاف الشريف خلال جولته أن هناك تخفيضات تصل إلى 25% و30% تقدمها نحو 40 شركة من المشاركة بالمعرض.

يذكر أن المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة، حتى الـ١٢ من أبريل.