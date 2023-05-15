أحمد الوكيل : نحتاج إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة مشكلة المياه

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إنه وفقًا لوزارة الموارد المائية فنحن نعاني من الفقر المائي.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من ورشة ” التوعية بالمياه للشباب والإعلاميين” والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن نصيب الفرد من المياه في مصر الآن حوالي 600 متر مكعب في السنة، بينما الحد الأدنى بحسب البنك الدولي هو 1000 متر مكعب.

وأوضح الوكيل أن حصة مصر السنوية من المياه ظلت مستقرة لسنوات ولكن النمو السكاني آخذ في الازدياد، ما أدى إلى زيادة العجز المائي السنوي لدينا ووصل إلى حوالي 54 مليار متر مكعب.

واستكمل أننا لا نرى مشاكل ، بل نرى الفرص، فمن الضروري عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة قد بدأت بذلك من خلال طرح مناقصة محطات التحلية، ويمكن تطبيق الشيء نفسه على ضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة.

وأوضح أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات التنمية المختلفة، والانضمام إلى القطاع الخاص المصري في استثمارات مختلفة.

وأفاد الوكيل بأن الإعلام يلعب دورا كبيرا في التوعية بقضايا المياه، فهم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين والمجتمع بأكمله، مؤكدًا أهمية التعاون معًا لمواجهة التحديات.