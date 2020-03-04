أحمد الوكيل : مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي لا تتجاوز 20 %

وأكد أحمد الوكيل على أن نسبة مساهمة التجارة الداخلية تمثل حوالي ١٢% من الناتج المحلي القومي وقد تصل تلك النسبة إلى نحو 20% اذا تم اضافة النقل والخدمات اللوجستية لها ، وهى أكثر من مساهمة القطاع الصناعى التى تبلغ 16%.

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن نسبة مساهمة التجارة الداخلية تمثل حوالي 12 % من الناتج المحلي القومي، وقد تصل تلك النسبة إلى نحو 20% إذا تم إضافة النقل والخدمات اللوجستية لها.

وأوضح أن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات القليلة التى لم يتم تطويرها فى مصر مثل القطاعات الأخرى والتى تطورت تطورا بالغا.

وأضاف خلال اجتماع ابراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية: “بالرغم من أننا نستخدم بعض أدوات التكنولوجيا إلا أننا نفتقد للبنية التحتية لتطوير التجارة”.

وأكد أحمد الوكيل على أن نسبة مساهمة التجارة الداخلية تمثل حوالي ١٢% من الناتج المحلي القومي وقد تصل تلك النسبة إلى نحو 20% إذا تم إضافة النقل والخدمات اللوجستية لها ، وهى أكثر من مساهمة القطاع الصناعى التى تبلغ 16%.

واعتبر رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية أن ميزة هذا القطاع هى أن رأس المال المستثمر للتشغيل هو يمثل 10٪ من القطاعات الأخرى سواء كانت الخدمات أو الزراعة وقد يكون علاج مؤقت لتشغيل البطالة.

وتابع : نعلم جيداً أن هناك جهود من جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ عامين ، لافتاً إلى أنه كنا نعقد آمال كبيرة على إنشائه منذ عام 2008، على الرغم من أهمية هذا القطاع في انه يعد القطاع الوحيد الذي يمكن إستخدامه كعلاج مؤقت لمشكلة البطالة