أحمد الوكيل: لا يجب استثناء أي طرف من تطبيق الفاتورة الإلكترونية

قال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسكندرية، إنه لا يجب أن يتم استثناء أي من القطاعات الاقتصادية أو الفئات من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتم تحقيق العدالة.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقدته الغرفه التجارية بالإسكندرية مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب بهدف مناقشة آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية ومشكلات القطاعات التجارية التي تواجهها من تطبيقها أن هذا المطلب وهو مطلب المساواة بين الجميع فى التطبيق هو يعد قاعدة دستورية ويجب احترامها

وأشار الوكيل إلى أننا فى الفترة الحالية نمر بظروف اقتصادية صعبة ولم نر مثيلا لها في حياتنا العملية، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية قد يكون جزءا منها، وهو ما أصاب العالم من وباء الكوفيد وجائحة فيروس كورونا المستجد، وجزء آخر هو نتائج الحرب الروسيه الأوكرانية التي اندلعت منذ فترة.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسكندرية أن الاقتصاد المصري يعد اقتصادا متنوعا، ولدينا جميع العوامل متوفرة لدينا، ويجب استغلالها.