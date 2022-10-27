أحمد الوكيل : لابد أن نبدأ فى إعداد أنفسنا آخذين فى الاعتبار أن المتغيرات أصبحت متلاحقة

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفه التجارية فى الإسكندرية أننا فى ظروف أقتصادية صعبة ، لافتاً إلى أنه أنه من المفترض ان يتم العمل خلال هذا الوقت في أعداد أنفسنا أخذين في الأعتبار ان المتغيرات أصبحت متلاحقة .

وأضاف خلال فاعليات ندوة “استراتيجيات إدارة الأعمال في ظل التطور التكنولوجي وتأثيرها على الموارد البشرية ” أن الأوضاع تتغير بشكل سريع جداً وفي ظل هذه المتغيرات نجد أن نمط الأعمال التقليدي الذي أعتدنا عليه من قبل لم يجعل لدينا القدره التنافسيه في السوق في المرحله المقبله .

وأوضح الوكيل أنه ويجب أستغلال تلك الفتره للتحول الرقمي والالمام أكثر بالسوق لنرى كيف نستفيد ونستعين بما هو متاح من تدريب لرفع المهارات المختلفه التي يجب أن تكون عند صاحب العمل حتى يتواكب ويكون لديه القدره التنافسيه للمرحله القادمه .

وأشار رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية إلى أن الغرفة حاولت في المرحلة الماضية بتوفير العناصر والجهات التي يتعامل معها منتسبى الغرفه ولها تاثير مباشر على نشاطه مثل رئيس مصلحة الضرائب رئيس مصلحه الجمارك وبعض القيادات مصلحه الضرائب المعنيه الفاتوره الالكترونيه والأيصال الألكتروني وما هو مفروض في المرحلة القادمة .