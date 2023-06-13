أحمد الوكيل: المرحلة المقبلة تحتاج تكاتفا من الجميع للمرور منها بسلام (صور)

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية والمرشح على رأس قائمة “معًا لاستمرار العطاء” لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، إن المرحلة المقبلة تحتاج تكاتفا من الجميع حتى تمر بسلام.

وأضاف خلال كلمة موجزة فى مؤتمر انتخابى لدعم القائمة فى الانتخابات نظمته مجموعة العالمية للتجارة ” أحمد مرعى ” بجوار وكالة الخضر والفاكهة بالحضرة، أنه لم يكن ينتوى الترشح فى الدورة الحالية للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 30 عاما، لولا الظروف الاقتصادية الصعبة التى يشعر بها الجميع، والتى دفعت البعض لمطالبته بالترشح.

كما وجه الوكيل الشكر لتجار الخضر والفاكهة بسوقى العامرية والحضرة ممن شاركوا فى المؤتمر الانتخابى، والذين تركوا أعمالهم للحضور.

وخلال المؤتمر ألقى عدد من رؤساء الشعب وممثليي لبعض الشعب كلمات عبروا خلالها عن تأييدهم للوكيل فى الانتخابات المقبلة التى تجرى يوم 17 من الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال فى مؤتمر انتخابى لدعم مجموعة قائمة معا لاستمرار العطاء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعًا ضم عددا من رؤساء مجالس إدارات بعض الشعب التجارية، وبعض المنتسبين نظمته مجموعة العالمية للتجارة “أحمد مرعى” بجوار وكالة الخضر والفاكهة فى منطقة الحضرة وسط الإسكندرية.

وتحدث فى المؤتمر بكلمات تأييد كل من بلبل هاشم رئيس شعبة الخضر والفاكهة، وأشرف جويا رئيس شعبة الملابس الجاهزة، ومصطفى الشيخ رئيس شعبة البن.

كما تحدث أيضًا صلاح الحناوى رئيس شعبة قطع غيار السيارات، وجابر عثمان رئيس شعبة الرحلات، ومحمد شهاب ممثلًا عن شعبة الجزارن.

ويأتى تنظيم هذا المؤتمر الانتخابى من قبل المجوعة العالمية للتجارة أحمد مرعى، وقبيل أيام من انطلاق انتخابات الغرفة التجارية يوم السبت المقبل والتى يتنافس بها 11مرشحًا لانتخاب 9 أعضاء منهم.

ويأتى على رأس قائمة “ معاً لإستمرار العطاء” أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة فى التشكيل الحالى وهم “أحمد حسن شركس نائب أول رئيس الغرفة ، محمد المازني أمين صندوق الغرفة، أحمد صقر نائب ثانى رئيس الغرفة ، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني ، بالإضافة إلى كل من محمد فتح الله، عمر الغنيمي.