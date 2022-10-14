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أحمد النايب: معدلات النمو بشركة ماكرو تصل إلى 40% سنويًا

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الشركة تُقيم احتفالية حاليًا للاحتفال بمرور 15 عاما على منتج "OROVEX"

أحمد النايب: معدلات النمو بشركة ماكرو تصل إلى 40% سنويًا
أسماء السيد

أسماء السيد

9:08 م, الجمعة, 14 أكتوبر 22

قال دكتور أحمد النايب، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة “ماكرو جروب للمستحضرات الطبية”، إن معدلات النمو بالشركة تتراوح بين 30 : 40% سنويًا.

وأضاف خلال الاحتفالية التي تقيمها الشركة حاليًا احتفالا بمرور 15 عاما على إطلاق منتجها التابع OROVEX، أن الشركة تستحوذ حاليًا على حصة سوقية تبلغ حوالي 24% من سوق المستحضرات الطبية بشكل عام في السوق المصرية.

ولفت النايب إلي أن “ماكرو” تأسست منذ حوالي 20 عاما، وكان منتج “OROVEX”واحدًا من باكورة المنتجات التي أطلقتها الشركة .

وسرد محطات مهمة في تاريخ الشركة من بينها عمليات الاستحواذ التي تمت على هيكل ملكيتها من العديد من الصناديق الخارجية، إلي أن تم طرح الشركة في بداية عام 2022 .

ويحضر الاحتفالية المقامة الآن العديد من أطباء الفم والأسنان ومسئولي بعض الهيئات الطبية، من بينهم وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان وأخرون .

أسماء السيد

أسماء السيد

9:08 م, الجمعة, 14 أكتوبر 22