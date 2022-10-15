أحمد النايب : «ماكرو جروب» تهيمن على 24% من سوق المستحضرات التجميلية في مصر

قال أحمد النايب، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة ماكرو جروب، إن الشركة تُهيمن على حصة سوقية 24% من سوق المستحضرات التجيملية في مصر، وذلك عن عام 2021، وفقًا لتقرير وكالة “IQVIa”.

ونظمت “ماكرو جروب” للمستحضرات الطبية، أمس، احتفالية عالمية بمتحف الحضارات، بمناسبـة مرور 20 عامًا على تأسيسها والنجاح الذي حققته في السوق المصرية.

وكان من أبرز حضورها د. عبد الهادي ناصف، رئيس الجمعية المصرية الإكلينيكية لطب الأسنان، و د. صلاح عبد الفتاح، أستاذ جراحة الفم والفكّين بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، و د. أحمد يوسف جمال، أستاذ جراحة الفم والفكّين وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومئات الأطباء.

وقامت الشركة بعمل جولة تفقدية داخل غرفة المومياوات الملكية للأطباء المشاركين في الاحتفالية؛ للاطلاع على التقدم العلمي لقدماء المصريين فى علوم الطب.

قال د. أحمد النايب، رئيس مجلس إدارة ماكرو جروب، إن “ماكرو جروب” من رواد صناعة المنتجات التجميلية العلاجية فى السوق المصرية، وتأسست عام 2002، وقامت ببناء مصنع عملاق فى مدينة بدر بسعة إنتاجية ضخمة،

وفي عام 2017 تم الاستحواذ على 60%؜ من الشركة من قِبل صناديق استثمار أجنبية لتزداد الحصة 20%؜ عام 2020، وفى فبراير 2022 تم طرح الشركة فى البورصة المصرية.

وأضاف أنهم يتطلعون للاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لديهم، لتقديم منتجات مبتكرة لمختلف الفئات الذين يحتاجون إليها،

مشيرًا إلى أنهم مستمرون في توسيع مجموعة منتجات الشركة في مصر والأسواق الدولية المختلفة التي تعمل بها لتلبية الاحتياجات.

ووجّه د. هشام وصفي، المدير التنفيذي لـ”ماكرو جروب”، الشكر لجميع العاملين بالشركة؛ على جهودهم المبذولة على مدار السنوات لتحقيق هذا النجاح، مشيرًا إلى حرص الشركة على تحسين بيئة ومناخ العمل لمساعدة العاملين على الابتكار.

وأكد أن الشركة تتابع الموقف التنفيذي لجميع خطوط الإنتاج؛ لضمان نموِّها في التوقيتات المحدَّدة وبالكفاءة والجودة المعهودين عنها.

وقال د. حازم حسن، مدير العمليات بـ”ماكرو جروب”، إن الشركة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة الريادة للمنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية في مجال المستحضرات التجميلية، بما يفيد البلاد والتطلع إلى زيادة التصدير،

لافتًا إلى أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حاليًّا وما ترتَّب عليها من تداعيات اقتصادية، أثّرت على دول العالم أجمع، وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدءوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحلّيه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أية أزمات قد تطرأ مستقبلًا.

قال د. وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إن النجاح في توطين صناعات الأدوية يعدّ أمرًا مهمًَّا، مشيرًا إلى أن “ماكرو جروب” استطاعت أن تحقق النجاح والريادة على مرور 20 عامًا.

وأكد د. عبد الهادي ناصف، رئيس الجمعية المصرية الإكلينيكية، أن الفراعنة هم أول أطباء أسنان في العالم، والبرديات أثبتت ذلك،

مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية في مصر للأسنان مهمة جدًّا في الفترة الحالية وأرخص علاج في العالم، واقترح على مسئولي “ماكرو جروب” تصنيع معجون للحساسية.

فيما قالت د. نهاوند ثابت، عضو الاتحاد العالمي لطب الأسنان، إن مصر حصدت المركز الأول في أبحاث أنشطة صحة الفم والأسنان، وأشارت إلى أن أوروفكس حقق نجاحًا مبهرًا على مدار 15 عامًا.