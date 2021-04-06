تأميـــن

أحمد المعماري: أزمة «كورونا» أثرت على كل العمليات المتعلقة بقطاع التأمين

لهيئات الرقابية مطالبة بتسهيل إصدار التشريعات التي تمكن شركات التأمين والوساطة وكافة الأنشطة المرتبطة بالتأمين للتعامل مع التحديات الجديدة
الشاذلي جمعة 11:47 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 11:47 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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قال أحمد المعماري، نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال بعمان إن أزمة كوفيد19 أثرت على كل العمليات المتعلقة بقطاع التأمين، وبالتالي التشريعات القانونية المتعلقة بالصناعة.

وأضاف المعماري خلال كلمته على هامش الجلسة الثالثة لمؤتمر تسويق الأفروأسيوي للتأمين حول دور الرقابة والجمعيات في تطوير الأسواق أن الأزمة طرحت العديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية تحويلها إلى فرصة للصناعة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي، لافتا إلى أن الهيئات الرقابية مطالبة حاليا بإجراء تعديلات تشريعات التأمين لتطوير نظم المراجعة الداخلية والشركات، والسماح باستخدام الوسائل التكنولوجية والتعامل عن بعد باستمرار ممارسة الأعمال في ظل انتشار الفيروس.

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ووفقا للمعمارى، فالهيئات الرقابية مطالبة كذلك بتسهيل إصدار التشريعات التي تمكن شركات التأمين والوساطة وكافة الأنشطة المرتبطة بالتأمين للتعامل مع التحديات الجديدة التي فرضتها تداعيات انتشار كورونا فضلاً عن التوافق مع متطلبات تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة الدولية.

وفيما يتعلق بمواجهة السوق العمانية للأزمة، لفت المعماري إلى أنه يجري حاليا إعداد لائحة جديدة لتنظيم استثمارات شركات التأمين، وفقا للظروف الحديدة التي فرضتها أزمة كوفيد.

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بقلم الشاذلي جمعة

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