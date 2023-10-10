أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل» (صور)

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي، من تصوير أحداث أفلامه السينمائية “عادل مش عادل” الساعات الأخيرة، وأعلن ذلك المؤلف أدهم سعيد عبر حسابه الشخصي “فيس بوك” بعدما نشر صورة لكواليس آخر أيام تصوير فيلم “عادل مش عادل” معلقا: “فركش”.

وظهر في الصور أحمد الفيشاوي وبعض الفنانين المشاركين في العمل منهم شيري عادل ومحمود البزاوي والمخرج أحمد يسري.

وكان أحمد الفيشاوي، وجه رسالة خاصة للمخرج أحمد يسري، مخرج فيلم «عادل مش عادل»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»،

ونشر أحمد الفيشاوي الأيام الماضية صورا من كواليس تصوير الفيلم أيضا ، وعلق عليها: في التصوير مع المخرج أحمد يسري صديق العمر.. أخويا الحبيب عملنا فيلم 45 يوم عام 2007، وريتسا عام 2021، والنهاردة بنعمل الفيلم الكوميدي عادل مش عادل عام 2023″.