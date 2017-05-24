أحمد الفيشاوى يقدم فرحات والـ 3 ورقات في رمضان

محمد فتحى يقدم النجم أحمد الفيشاوى، مسلسلا إذاعيا على إذاعة نجوم إف إم فى رمضان بعنوان "فرحات وال ٣ ورقات"، وتشاركه البطولة الفنانة يسرا اللوزى. الجدير بالذكر أن إذاعة "نجوم إف.إم"، عقدت مؤتمرا صحفيا مؤخرا، للإعلان عن انطلاق "نجوم إف.إم المترو"، من داخل مترو الأنفاق فى تجربة جديدة على الإذاعة المص

محمد فتحى

يقدم النجم أحمد الفيشاوى، مسلسلا إذاعيا على إذاعة نجوم إف إم فى رمضان بعنوان “فرحات وال ٣ ورقات”، وتشاركه البطولة الفنانة يسرا اللوزى.

الجدير بالذكر أن إذاعة “نجوم إف.إم”، عقدت مؤتمرا صحفيا مؤخرا، للإعلان عن انطلاق “نجوم إف.إم المترو”، من داخل مترو الأنفاق فى تجربة جديدة على الإذاعة المصرية، فى حضور وزير النقل دكتور هشام عرفات، بجانب قيادات الإذاعة والمتمثلة فى أيمن سالم رئيس شركة النيل للإنتاج الإذاعى، وهالة حجازى العضو المنتدب، ورامى محسن مدير شبكة راديو ونجوم إف.إم، فضلة عن تقديم يوسف الحسينى للمؤتمر، وسط حضور كل مذيعى الإذاعة.