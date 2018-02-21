أحمد العشي عضوًا منتدبًا لإدارة الأصول بفاروس القابضة

المال – خاص

أعلنت شركة فاروس القابضة، عن تعيين السيد أحمد يحيى العشي، الخبير المصرفي، في منصب العضو المنتدب، ليتولى إدارة عمليات الدخل الثابت بفاروس لإدارة الأصول.



ويتمتع العشي بخبرة تزيد عن 17 عامًا في قطاع الخدمات المالية، بخاصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية.



وقبل انضمامه لفاروس انضم إلى رسمله مصر لقيادة إدارة الدخل الثابت، وحقق أفضل أداء خلال فترة عمله التي انتهت في 31 ديسمبر 2017، ونجح في تحقيق سجل حافل للمحافظ الاستثمارية، وفي إدارة الصناديق مع التركيز على زيادة الأصول التي تديرها الشركة.



وقبل ذلك، شغل السيد أحمد منصب رئيس إدارة صناديق النقد، ونائب رئيس إدارة الدخل الثابت، ومدير محافظ، في إدارة الدخل الثابت والنقد بشركة بلتون لإدارة الأصول، كما شغل منصب ديلر قطاع المؤسسات – غرفة التداول بإدارة الخزانة في البنك العربي وكبير مديري الإدارة العالمية للأصول والمصارف الخاصة التابعة للبنك العربي، وعمل في عدة بنوك أخرى، منها بنك المشرق بدبي وسيتي بنك.



والعشي حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والاستشارات المالية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وشهادة الماجستير في العلوم المصرفية العالمية والتمويل من كلية إدارة الأعمال الأوروبية، بجامعة ريجنتس في لندن.



وأبدى علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فاروس القابضة، ترحيبًا بانضمام العشي، قائلاً: “يسعدني انضمام أحمد للشركة، حيث يمكن استثمار خبراته الفريدة في تطوير أداء فاروس لإدارة الأصول”.



وأضاف: “نطمح أن تساعدنا خبراته في توجيه نشاط الأصول إلى اتجاهات جديدة، تلبي الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا الكبيرة داخل مصر وخارجها”.



وعلق الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فاروس القابضة ورئيس فاروس لإدارة الأصول، السيد أنجوس بلير: “إني أتطلع إلى العمل مع أحمد لتطوير منتجات جديدة لجذب عملاء جدد وتعظيم قيمة الأصول التي تديرها فاروس حاليًا”، مشيرًا إلى أن “قطاع الخدمات المالية يتغير بوتيرة تبعث بالجديد، وستساعدنا خبرة أحمد الطويلة في مواكبة هذا النمو بكل ما يحتاجه من إبداع ودقة”.