أحمد الطيبى: «ذا لاند ديفلوبرز» تتسلح بخطط التسويق والترويج لزيادة مبيعات «أرمونيا العاصمة الإدارية»

تركز شركة ذا لاند ديفلوبرز العقارية على طرح وحدات مشروع أرمونيا العاصمة الإدارية خلال معرض ذا ريل جيت العقارى.

«المال» كان لها هذا الحديث مع المهندس أحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى، وأحد المشاركين بالمعرض الافتراضى الأول، والذى تحدث عن المشروعات التى ستشارك بها الشركة فى المعرض، وكذلك حجم التحديات التى تواجه القطاع، والدور الذى تقوم به الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات.

ويترقب العديد من المطورين العقاريين، وكذلك المهتمين بالاستثمار فى مجال العقارات، موعد انطلاق معرض ومؤتمر «ذا ريل جيت» للعقارات، والذى سيقام فى مصر للمرة الأولى ويحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يهدف المعرض لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع العقارى فى مصر، من خلال المشروعات التى يقدمها كبار المطورين، والذين سيشاركون فى المعرض، ويتجاوز عددهم أكثر من 35 شركة تطوير عقاري.

زيادة نسبة الإنشاءات إلى %40 بنهاية العام الجارى

وفى البداية، قال المهندس أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقارى، إن شركته وباقى الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى، والمشاركة فى معرض «ذا ريل جيت» لديها استعدادات ضخمة للمشاركة فى هذا الحدث الهام.

وأضاف الطيبى فى حواره مع «المال»: جاء موقع إقامة معرض «ذا ريل جيت» فى نفس الموقع الذى كان يقام فيه المعرض الأهم لجميع المطورين العقاريين «سيتى سكيب»، والذى كان بمثابة مؤتمر عقارى يجمع المطورين والمستثمرين والاستشاريين الهندسيين والمعماريين محليا وإقليميا.

وأكد الطيبي أن الأهمية الكبرى فى عملية المشاركة بهذا المعرض تأتى من الدعم الذى يحظى به، خاصة أنه يلقى رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما صنع حالة من الزخم حول هذا المعرض.

زيرو مقدم وإطالة فترة السداد ممارسات غير جيدة من الشركات

وأشار رئيس مجلس إدارة «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى، إلى أن القائمين على المعرض، لديهم من الاحترافية والقدرات، سواء فى عملية التنظيم أو التسويق، ما يجعلهم قادرين على التوصل لنتائج تليق بحجم هذا الحدث.

وأوضح الطيبي أن شركته تعمل الآن على تجهيز «البرموشن»، والتى سيتم وضعها داخل المعرض، علاوة على كافة متطلبات الجناح الخاص بالشركة داخل المعرض، مشيرًا إلى أن الشركة أطلقت حملة تسويقية منذ أيام يتم من خلالها عرض مشروعات الشركة بالقنوات التلفزيونية.

وحول المشروعات التى ستشارك بها «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى، قال الطيبى، سنشارك بمشروع أرمونيا المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 42 فدانا، بإجمالى 1700 وحدة سكنية، ويبلغ ارتفاع المبانى بالمشروع 7 طوابق.

وأضاف أن المشروع يشتمل على 20 ألف متر تجارى وإدارى، سيتم تسويقها أيضًا من خلال المعرض، مشيرًا إلى أن أهمية المشروع تأتى من وجود مساحات كبيرة خضراء عبارة عن حدائق، علاوة على أماكن الترفيه وصالات الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى «التراك» الذى يحيط بالمشروع.

وأكد الطيبى أن مشروع «أرمونيا» بالعاصمة الإدارية يتم تطويره على 6 مراحل ويجرى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بنسب تنفيذ بلغت %25 وتستهدف الشركة الوصول بحجم الإنشاءات إلى 40% بنهاية 2021، مضيفًا أن الشركة تخطط لطرح إنشاءات المرحلة الثالثة بالمشروع، قبل بلوغ النصف الأول من العام الجارى، لتكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، ومن المقرر الانتهاء من إجمالى أعمال التنفيذ فى 2023.

واستطرد، جهزنا الماكيت الخاص بالمشروع، وكافة التفاصيل اللازمة للتسهيل على العميل خلال عملية عرض المشروع فى فترة انعقاد المعرض، ونتمنى أن يكون انطلاقة للسوق من جديد بعد حالة الركود التى تعرض لها خلال المرحلة الماضية بفعل جائحة كورونا.

شهر مارس هو بداية موسم المطورين العقاريين ونتمنى حدوث انفراجة بعمليات البيع

وكان الطيبى قال سابقًا لـ«المال» أن الشركة ترصد ضخ 300 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية بالمشروع من المفترض تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، وتم التعاقد مع شركة «ماسترز» للمقاولات لتنفيذ النسبة الأكبر من الإنشاءات، فيما ستتولى ذراع المقاولات الخاصة بالشركة استكمال الأعمال المتبقية.

يشار إلى أن المبيعات الإجمالية المستهدفة بمشروع «أرمونيا» تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتخطط الشركة لتحقيقها وفقا للمراحل البيعية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة تسليمه مطلع 2023، وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء والخدمات %80 من إجمالى مساحة المشروع.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز»، إلى أنه من المخطط بدء تنفيذ الجزء التجارى بالمشروع تحت مسمى أرمونيا ووك على مساحة 20 ألف متر مربع خلال العام الجارى، مع رصد استثمارات بنحو 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لتحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وهى قيمة مبدئية خلال العام الجارى، وسيتم إعادة النظر فيها كل 3 شهور، وفقا لمستجدات السوق العقارية، بجانب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.

كانت «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى طرحت خلال النصف الثانى من العام الماضى، مشروع «أرمونيا» بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 41 فدانا، وبحجم استثمارات 3.5 مليار جنيه، يتضمن 1750 وحدة سكنية ومول تجارى وإدارى وطبى.

واعتبر الطيبى، أن شهر مارس هو بداية الموسم للمطورين العقاريين، فحالة من النشاط تظهر كل عام خلال هذه الفترة، وهو ما يرجع لعودة المصريين من الخارج خلال فصل الصيف لقضاء الإجازة فى مصر، متمنيًا أن يكون للمعرض دور فى تعويض الأوضاع السيئة التى مر بها المطورين خلال الأعوام السابقة.

وأكد أن الدولة المصرية تقوم بمجهودات جبارة فى سبيل الوصول إلى مستوى الدولة المدنية العصرية، وهو ما يبدوا واضحا من خلال المشروعات العملاقة التى تتم على الأرض، ويأتى على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والعلميين الجديدة، وباقى المشروعات التى تشهدها المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

جزء من تحديات القطاع تحتاج إلى تشريعات يعمل مجلس النواب عليها حاليا

وأضاف أن الدولة لم تدخر جهدًا وبالتزامن مع هذه المشروعات العملاقة، تقوم فى الوقت ذاته بثورة على العشوائيات التى انتشرت فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وتقدم وحدات سكنية آدمية لغير القادرين.

وحول حجم الأضرار التى لحقت بالشركات العقارية خلال الفترة الماضية بفعل جائجة كورونا، قال الطيبى إن جائحة كورونا أثرت على كافة العاملين بمجال العقارات فى السوق المصرية، ولم ينج أحد من هذا التأثير، فهناك من تعرض لأزمات مالية هائلة، وهناك من تعثر فى استكمال المشروعات، مشيرًا إلى أن شركته كانت إحدى الشركات التى تضررت جراء تراجع المبيعات.

وطالب بضرورة التصدى لبعض السياسات التى تقوم بها بعض الشركات، والتى كان لها مردود غير جيد على باقى الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى، منها «زيرو مقدم» وتطبيق أساليب سداد لفترات تتجاوز الـ10 سنوات.

وأشار إلى أنه لجأ خلال الفترة الماضية للاعتماد على الموارد الذاتية للمساهمين فى تمويل الإنشاءات اللازمة للمشروع، كما كان هناك تحركات وتفاوض مع البنوك لاقتراض 400 مليون جنيه لمواصلة باقى الأعمال الإنشائية خلال العام الجارى.

واعتبر أن التحدى الأكبر لشركات التطوير العقارى، هو مواصلة الاستمرار فى الأعمال الإنشائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية لتسليم المشروع، فى الوقت الذى تطالب فيه الشركات بسداد سعر الأرض المقام عليها المشروع خلال 4 سنوات من تاريخ الحصول عليها، وفقا لاشتراطات شركة العاصمة الإدارية.

واختتم الطيبى، حديثه بأن هناك تحديات كبيرة أمام المطورين، جزء منها يحتاج إلى تشريعات، يعمل مجلس النواب عليها فى الوقت الحالى، وجزء آخر متعلق بمدى اهتمام الدولة فى دعم هذا القطاع الحيوى، وتقديم تسهيلات من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

يذكر أن المبيعات الإجمالية المستهدفة بمشروع «أرمونيا» تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتخطط الشركة لتحقيقها وفقا للمراحل البيعية، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المشروع مطلع 2023، وتبلغ المسطحات الخضراء والخدمات %80 من إجمالى مساحة المشروع.

واستهدفت شركة «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام الماضى، لكن الشركة لم تحقق منها سوى 600 مليون جنيه، وسط تحديات أزمة انتشار فيروس كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بما فيها القطاع العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس أحمد الطيبى يتولى حاليا عضوية لجنة السياحة بمجلس النواب، ويملك تاريخا طويلا من العمل بالمجال السياحى، خاصة فى أنشطة الفنادق العائمة والسياحة النيلية، وفى مرحلة لاحقة قرر الاستثمار فى مجال التطوير العقارى من خلال شركة الطيبى للتطوير العقارى عام 2006، وخلال عام 2018 أسس شركة «ذا لاند ديفلوبرز» لتتماشى مع الطفرة العمرانية الحالية، وإطلاق مشروعات قومية عديدة.