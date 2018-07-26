أحمد الصوالحى: 10 ملايين شاب أفريقى يدخلون سوق العمل سنويًا

تطوير مناهج التعليم البيطرى بدعم من المؤسسات ذات الصلة الصاوى أحمدقال الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية إن 10 ملايين من الشباب الأفريقي يدخلون سوق العمل سنويا، لذلك أقر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي ضرورة تمكين الشباب وتطويره على كل المستويات، عبر تعزيز الم



تطوير مناهج التعليم البيطرى بدعم من المؤسسات ذات الصلة



الصاوى أحمد

قال الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية إن 10 ملايين من الشباب الأفريقي يدخلون سوق العمل سنويا، لذلك أقر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي ضرورة تمكين الشباب وتطويره على كل المستويات، عبر تعزيز المهارات الضرورية، مؤكدا أن المكتب يقدم الدعم الكامل للشبكات والروابط ويعزز التعاون وبناء قدرة المؤسسات والأفراد المعنيين.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر عموم أفريقيا، والذي ينظمه المكتب الأفريقى للثروة الحيوانية؛ لتدشين الروابط والشبكات الرئيسية، أن المؤتمر “مهم جدا” لتنمية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائى ومواجهة الفقر ودعم الصادرات.

وأكد أن المكتب الأفريقى يقدم الدعم والبرامج المتعلقة بالثروة الحيوانية، والتصدي للتحديات ذات الصلة بالقارة الأفريقية، وبناء الشراكات وتحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي من أجل الأمن الغذائي في إطار بيئة سليمة مستدامة.

وتابع أن المكتب يسترشد باستراتيجية الاتحاد الأفريقى “20-63″، من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي، موضحا أن الموارد الحيوانية تعتبر أساس سبل العيش في أفريقيا، لافتا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية ذو اهمية استراتيجية للقارة، وأن أداءه دون المتوسط العالمي، علاوة على ذلك إعاقة وصول المنتجات الأفريقية إلى الأسواق العالمية، بسبب ضعف الروابط السوقية وعدم وجود قدرات تنافسية.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الدول الأفريقية، وإعلاء مستوى التنمية الاقتصادية، والقضاء على الفقر ومواجهة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من الإنفاق على الزراعة، لتحقيق الازدهار.

ولفت إلى أن تلك البرامج تهدف إلى دعم الشراكات والتحالفات للمزارعين، وإيجاد فرص عمل في سلاسل القيمة الزراعية، ودعم الدخول والمشاركة الفعالة للنساء والشباب، للمساهمة في تنمية الموارد الحيوانية.

كما دعا الصوالحى إلى التحول الي تطبيق المناهج الدراسيه في الزراعة كما تردد صداه في إعلان “مولابو” والتطوير لمواجهة التحديات التي يعاني من القطاع الزراعي، من خلال تطوير التعليم الزراعي وتطوير المهارات، لافتا إلى أن علوم مؤسسات التعليم البيطري مع المكتب الأفريقي سيتم تطبيقها على مناهج التعليم البيطري.

وأكد أن المرأة تقوم بدور كبير في التنمية الحيوانية في أفريقيا، لافتا إلى أن حوالي 65% من سكان أفريقيا دون سن 35 عاما.