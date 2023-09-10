أحمد الشيخ لـ«المال»: الأولوية لتطوير شامل فى نظام التداول الحالى

أكد الدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الأولوية ستكون لتطوير شامل فى نظام التداول الحالى الذى بدأ العمل به 2008، حرصا على توفير أفضل الآليات والتقنيات، بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.

يُذكر أن البورصة المصرية شهدت تسجيل أعلى مستوى لرأسمالها السوقى بنهاية جلسة الخميس الماضي، عندما بلغ 1.3 تريليون جنيه، بجانب قمة تاريخية للمؤشر الرئيسى EGX30 بمستوى 19467 نقطة.

وأضاف الشيخ، أن المستويات القياسية والتاريخية التى تسجلها البورصة المصرية تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين بجميع فئاتهم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل القائمين على السوق فى الفترة الأخيرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية.

وأظهرت البيانات التى حصلت عليها «المال»، أن مؤشر البورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة الخميس الماضى بنسبة %126.3 مقارنة مع أقل مستوى له فى 6 يوليو 2022، عندما سجل 8600 نقطة، بالإضافة إلى تسجيله أعلى نسبة صعود سنوى منذ 2016، حيث بلغت %32.7 منذ بداية 2023 وحتى سبتمبر الجاري.

وعلى صعيد رأس المال السوقي، فقد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، محققًا نموًا بـ %35.3 مقارنة بإغلاقه فى ديسمبر الماضي.

وعلى جانب آخر سجل عدد المستثمرين الجدد المنضمين إلى البورصة المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023، نحو 294 ألف مستثمر مقارنة بما يقرب من 175 ألف عميل خلال 2022 بزيادة قدرها %68 والتى من المتوقع زيادتها حتى نهاية ديسمبر 2023.