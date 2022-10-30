أحمد الشناوي يطالب بإعادة النظر في قرار وقف تمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء

قال أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة ادفا للتطوير العقاري، إن حزمة مشاكل يواجهها المطورون العقاريون في الفترة الحالية، في بدايتها توفير التمويل، مرورا بتنفيذ الحملات التسويقية، نهاية إلى مهام المطور نفسه.

طالب خلال كلمته في مؤتمر التمويل العقاري الذي تنظمه شركة “المال جي تي ام”، بإعادة البنك المركزي في قرار وقف التمويل للوحدات السكنيه قيد الإنشاء، مع وضع قواعد تضمن الالتزام بتنفذ كافة مراحل المشروع بداية من توقيت حصول التمويل حتي تسليم الوحدات للعملاء.

واقترح أن يكون هناك رقابة على شركات التطوير العقاري، أو تولي هذه المهمة بعض المكاتب الاستشارات المعتمدة.