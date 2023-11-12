أحمد الشناوي: ارتفاع تكاليف البناء تحديًا أساسيًا أمام الشركات

قال الدكتور أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، إن المحور الأساسي للمشكلة والتحديات التي تواجه الشركات يتمثل في الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء، إلى جانب غياب المخزون لدي الكيانات العاملة في القطاع العقاري.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع، اليوم، أن هناك بعض الشركات التي تواجه العديد من الصعوبات في تنظيم إدارتها في تلك الأوضاع، وبالتالي فهناك حاجة للوصول لحلول لدعم تلك الكيانات.

وأشار الشناوي، إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تدخلًا من جانب الدولة لحل أزمة ارتفاع تكاليف مدخلات البناء.

ولفت إلى أنه هناك العديد من الوسائل التي من الممكن إتباعها لتخطي تلك الفترة، ومنها طرح أراضي بفترات سداد مختلفة، وأن تمتد مدد التقسيط لـ 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات، بالإضافة إلى أهمية اللجوء للتمويل العقاري نظرًا لكونه الحل الأمثل.