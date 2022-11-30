أحمد الشاذلي: «فايزر» تطرح 7 أدوية لعلاج الأورام خلال 2023

قال الدكتور أحمد الشاذلي مدير «فايزر» في دولتي مصر والسودان إن الشركة ستطرح 7 أدوية لعلاج الأورام في مصر في العام المقبل، موضحا أن تلك الأدوية من أفضل العلاجات المتقدمة في العالم.

وأكد «الشاذلي» أن ذلك يأتي بمساعدة الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الدواء المصرية، بعدما قامت بتسريع عمليات تسجيل الأدوية لتصبح بين خمس وعشرة شهور، بدلًا من الإجراءات السابقة التي كانت تصل إلى سنتين.

وأكد الدكتور أحمد الشاذلي، أن مصر واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، لافتا إلى أن جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله ومنها مصر شهدت تعاون كبير بين فايزر والحكومة المصرية، حيث تبرعت فايزر بـ 26 مليون جرعة من لقاحها الذي طورته بالتعاون مع شركة بايونتك.

وأوضح «الشاذلي» خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال» أن «فايزر» تهتم بشكل كبير بقطاع البحث والتطوير وترصد له نحو 7 مليارات دولار سنويا لتوفير الأدوية لكافة الأمراض.

«فايزر» تعمل على دعم كافة المبادرات الرئاسية الصحية

وأشار مدير فايزر في مصر والسودان، إلى أن الشركة تعمل على دعم جميع المبادرات الرئاسية الصحية، حيث تم الكشف المبكر لنحو 23 سيدة مصرية ضمن مبادرة وزارة الصحة لعلاج المرأة.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر الشركة الجديد كجزء من استراتيجية شركة فايزر للتوسع في السوق المصرية وتوفير علاجات عالية الجودة ومبتكرة تعتمد على أحدث طرق البحث والتطوير.

وقال «دانيال روبنشتاين»، القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر إن الشركة لعب دورًا كبيرًا في تحسين نوعية حياة ملايين المصريين منذ بداية انتشار وباء كورونا، إذ تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 29 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف «روبنشتاين» أن افتتاح شركة فايزر لمكتبها الجديد في القاهرة، إضافة إلى الشراكات التي أبرمتها فايزر مع الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا العام، دليل كبير على مساهمات والتزام القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة تجاه قطاع الصحة في مصر.

أعرب باتريك فان دير لو، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا بشركة فايزر، عن سعادته بافتتاح المقر الجديد لشركة فايزر في مصر، مؤكدًا أن شركته تتمتع بتواجد قوى في اكثر من 75 دولة في الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، والتي تعد من المناطق المهمة لنمو عملها.

وأشار إلى التزام الشركة بالعمل على تحقيق المساواة وسد فجوة الحصول على العلاجات المتطورة والمبتكرة، والوصول إلى أكثر من 27 مليون مريض و 117 ألف طبيب رعاية صحية في عام 2022 بالإضافة الى إطلاق 47 منتجًا، متوقعًا إطلاق 55 منتجًا في عام 2023 في المنطقة.