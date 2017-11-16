أحمد السويدي : نفخر باستثمارات المجموعة فى أفريقيا

قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك ، إن زامبيا تعد سويسرا قارة أفريقيا.

وأضاف – خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الخميس، لاستقبال الرئيس الزامبي بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان – إنّ مجموعة السويدي للتطوير تؤمن برؤية الحكومة المصرية في إقامة مجموعة من المناطق والمجمعات الصناعية المتخصصة، التي تسعى إلى تقديم باقة متنوعة من الحلول والخدمات اللوجيستية التي تضيف قيما جديدة ومبتكرة لسلاسل التوريد للشركات والمصانع التي تعمل بها، وتعمل على الإسراع بوصول المنتجات إلى الأسواق في بيئة الأعمال التي تتسم بتنافسيتها الشديدة.

وأوضح أن مجموعة السويدي إلكتريك تفخر باستثماراتها الكبيرة في القارة الأفريقية، خاصة في كل من زامبيا و تنظر باهتمام كبير لهذه السوق المحورية التي تمثل عمقاً إقليمياً لا غنى عنه للسوقة المصرية، ننطلق منه لخدمة أكثر من مليار نسمة يعيشون في القارة السمراء.