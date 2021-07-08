أحمد السويدي: مصر تشهد عملية تنمية وتوسعات لم تحدث في تاريخها (فيديو)

قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “السويدي اليكتريك”، إن ما يحدث في مصر من توسعات وتنمية لم يحدث في تاريخها بأكلمه، وذلك بغض النظر عن التوسعات التي تمت في عهد محمد علي باشا وعهد الخديوي إسماعيل باشا.

وأضاف السويدي، في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الآن على شاشة ALMAL TV على منصة يوتيوب، أن الفارق بين عهدي محمد علي وإسماعيل باشا، والفترة الحالية، أن الجيش في عهد محمد علي والخديوي إسماعيل، هو الذي كان يقوم بتنفيذ التوسعات بأكملها دون أية أدوار للشركات الخاصة، أما الفترة الراهنة فإن الجيش يدير فقط العملية فيما تقوم شركات القطاع الخاص بتنفيذ الأعمال التوسعية .

وأشار السويدي، للبرنامج الذي يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع في السابعة مساء كل خميس، إلى أن الحكومة المصرية تنفذ أعمال توسعية ضخمة في البنية التحتية مثل الكباري والطرق والتوجه نحو التحول الرقمي، وبناء المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه والصناعة.

وأوضح أن مصر ستسحوذ خلال العامين المقبلين، على 40% من إيرادات المجموعة مقابل 60% لباقي دول العالم، وذلك في ظل عملية التوسع الضخمة الراهنة.