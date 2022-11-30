أحمد السقا يعيد «سيدتي الجميلة» بعد 53 عاما

قرر النجم أحمد السقا العودة للمسرح بعد غياب دام 18 عاما تقريبا، وذلك بإعادة تقديمه لمسرحية “سيدتي الجميلة” التي قدمها الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس منذ 53 عاما، وذلك على مسرح بكر الشدي في بوليفارد الرياض سيتي، لمدة 5 أيام تبدأ يوم 6 وحتى 10ديسمبر المقبل.

وتم طرح أفيش المسرحية الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت الأنظار بتصدر السقا للأفيش وحوله باقي الفنانين المشاركين معه فيها.

ويقوم ببطولته مسرحية سيدتي الجميلة، أحمد السقا، ريم مصطفى، علاء مرسى، محمد عبدالرحمن توتا، ليلى عز العرب، محسن منصور، كتابة أيمن بهجت قمر.

وكانت مسرحية سيدتي الجميلة، قد تم عرضها عام 1969 وقام ببطولتها فؤاد المهندس، شويكار، حسن مصطفى، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، نظيم شعرواي، زوزو شكيب، وهى للأديب العالمي جورج برنارد شو، وقام بكتابتها وإعادة تمصيرها الكاتب الكبير بهجت قمر وسمير خفاجي، وإخراج حسن عبدالسلام.

تعد مسرحية سيدتي الجميلة، من أشهر الأعمال الفنية التي عرضت في ستينيات القرن الماضي، وحققت وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا سواء على خشبة المسرح، أو بعد تسجيلها وعرضها على شاشة التليفزيون، وفي خطوة جريئة قرر الفنان أحمد السقا، إعادة تقديمها مرة أخرى بعد مرور نحو 53 عامًا على عرضها.