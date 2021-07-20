أحمد السقا يخوض رمضان 2022 بـ«الاختيار 3» وكرارة بـ«هجمة مرتدة 2»

يخوض لأول مرة الفنان أحمد السقا، الموسم الرمضاني القادم بعمل وطني “الاختيار 3” في مشواره الفني، وذلك بعد أن شارك في الجزء الأول من المسلسل الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة كضيف شرف في أحداث الحلقة 29 منه، حيث ظهر وهو يتحدث مع الإرهابي هشام العشماوي الذي قدمه الفنان أحمد العوضي، قبل إعدامه محاولا إقناعه بأنه كان يسير على الطريق الخطأ، وأن المفاهيم الدينية التي يسير وفقها خاطئة بأكملها.

كما أن الفنان أمير كرارة مرشح لتقديم الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة” رمضان القادم، الذي قام ببطولته الفنان أحمد عز في الجزء الأول منه الموسم الماضي وحقق به نجاحا جيدا.

مها متبولي : السقا معروف عنه الجدعنة وانطباع الناس عنه انه ابن بلد ويستحق تقديم الاختيار 3

قالت الناقدة مها متبولي لـ”المال” إن أحمد السقا يملك كاريزما كبيرة ويتمتع بقاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي ستحقق له الإقبال الكبير على مسلسل “الاختيار 3” حينما سيقوم ببطولته لذلك ترشيحه للعمل كان قرارا سليما من الشركة المنتجة.

ولفتت إلى أن السقا معروف عنه بالجدعنة والرجولة وانطباع الناس عنه في الشارع المصري أنه ابن بلد، وسيصدقه الجمهور كثيرا في شخصيته في الاختيار 3.

وأضافت أنه قدم سابقا في كثير من الأعمال الفنية في مشواره الفني شخصية الضابط، وحقق نجاحا كبيرا سواء في مسلسل “عايزة اتجوز” مع هند صبري أو “خطوط حمراء” أو فيلم “المصلحة” وغيرها من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية.

اما فيما يخص أمير كرارة فاوضحت متبولي أن كاريزمته أقل من السقا نوعا ما، وللأسف أحمد عز بكامل مكانته الفنية لم يستطع تحقيق نجاحا كبيرا في مسلسله هجمة مرتدة رمضان الماضي، حيث لم يتمكن مخرج العمل أحمد علاء من إظهار أحاسيس الشخصيات في العمل الجاسوسي مثلما كان يفعل الراحل يحى العلمي في مسلسل رأفت الهجان ، فشعرنا أن عز كأنه موديل وليس ضابط مخابرات مصري في هجمة مرتدة، لذلك أمير كرارة سيكون في مأزق بتقدمه للجزء الثاني للمسلسل بالإضافة لإخفاقه في مسلسل نسل الأغراب رمضان الماضي أيضا.

ماجدة خير الله: السقا يملك مهارات بدنية عالية لتقديم الاختيار 3 وليس عيبا أن يخفق فنانا في مسلسل

بينما ترى الناقدة ماجدة خير الله أنه ليس معنى إخفاق فنان معين في عمل درامي في مسيرته الفنية، أنه لا يستطيع او يكون مؤهلا لتقديم دور أو شخصية معينة مثل أحمد السقا في الاختيار 3 رمضان القادم.

وتضيف أن السقا لديه مهارات بدنية عالية وقدرة على تقديم هذا العمل، خاصة أنه ظهر كضيف شرف في أحداث الجزء الأول للاختيار وحقق مشاهدة كبيرة وقتها.

ونوهت بأن أمير كرارة قدم بنجاح مسلسل الاختيار الجزء الأول، ولاقى نجاحا وإعجابا كبيرا من الجمهور المصري والعربي، وحتى لو لم ينجح رمضان الماضي في مسلسل “نسل الأغراب” فليس عيبا أو أزمة لأنه بالطبع سيجتهد في تقديم الدور في مسلسل “هجمة مرتدة 2” ليعوض هذا الإخفاق الذي حدث له رمضان الماضي.