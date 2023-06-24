«السبكي» يحتفل بنجاح «اختياراتي» لأحمد سعد من فيلم مستر إكس وتخطيها 10 ملايين مشاهدة

احتفل المنتج السينمائي أحمد السبكي بنجاح أغنية “اختياراتي” للنجم أحمد سعد والتي تم طرحها من أحداث فيلم ” مستر اكس” بطولة النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد الذي ينافس بموسم عيد الأضحى المبارك الأيام القادمة.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

حيث وصلت الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة وتصدرت التريند بمواقع التواصل الاجتماعي أيضا ، وكتب السبكي قائلًا: “اختياراتي مدغدغة حياتي أغنية اختياراتي من فيلم مستر Ex تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الديجيتال خلال 72 ساعة انتظرونا في عيد الأضحى”.