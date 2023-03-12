أحمد السبكي: التأمين الصحي الشامل أسس لعلاقة قوية بين القطاع الصحي الحكومي والخاص

قال

أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن التأمين الصحي الشامل أسس لعلاقة قوية بين القطاع الصحي الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل في الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين بجائزة السعودي الألماني الصحية النسخة الأولى عن عام 2022، والذي نظمته مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، تحت شعار “أبطال بينا موجودين”.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الجائزة تجسد مفهوم الدولة المصرية من المنظور الشامل، والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، وهي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن أي دولة في العالم تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية لمواطنيها تمتلك الثلاث ركائز، ولافتًا إلى أنه في ذات الوقت لا يمكن لأي دولة في العالم بدون تضافر جهود هذه القطاعات أن تقدم نموذج ناجح وتنموي في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأضاف السبكي، أنه في الجمهورية الجديدة تتضافر جميع الجهود لإحراز التقدم والنجاح في شتى مجالات الرعاية الصحية، سواء في القطاع الحكومي ممثلًا في الوزارات والهيئات الحكومية، أو القطاع الخاص ممثلًا في المؤسسات الصحية العريقة بمصر والوطن العربي، وأيضًا قطاع المجتمع المدني بكافة مؤسساته ومنظماته، مشيرًا إلى أنه في عام 2018 عملت جميع القطاعات الصحية جاهدة سويًا سواء الحكومية أو الخاصة لبناء اللبنات الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبل صحة مصر في الجمهورية الجديدة.

وتابع: ستستمر هذه النجاحات في تطور الرعاية الصحية والإصلاح من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر بتضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومي، لافتًا إلى أن أبرز مثال على ذلك عند زيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل تتواجد عليها لافتات تحمل أسماء الجهات الصحية من القطاع الخاص التي شاركت في بناء ونجاحات المنظومة.