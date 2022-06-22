أحمد الروبي: انتهيت من أغنية جديدة استعدادا لموسم الصيف

قال المطرب الشاب أحمد الروبي إنه أوشك على الانتهاء من جميع تفاصيل أغنيته الجديدة” يالهوي ” التي يستعد لطرحها للجمهور مع قرب موسم الصيف لعام 2022 .

وأضاف أنه تعاون في الأغنية الجديدة مع الموزع الموسيقي هاني ربيع وستكون من كلماته وألحانه أيضا .

ولفت الروبي إلى أنه سيقوم بتصوير الأغنية الأيام القادمة في القاهرة ، لكن لم يستقر على مخرج العمل حتى الآن ، مؤكدا الأغنية الجديدة ستكون بطابع المقسوم الايقاعي الذي يحبه المستمع في موسم الصيف تحديدا .

يذكر أن آخر أغنية قدمها أحمد الروبي كانت ” سقف الحلاوة” ، وتميزت بطابع موسيقى الهاوس وحققت مشاهدة جيدة .