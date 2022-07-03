أحمد الخولى الرئيس التنفيذى للشركة لـ«المال»:«إيزيليس للتأجير التمويلى» حصلت على تسهيلات بإجمالى 1.6 مليار جنيه

قال أحمد الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة «إيزيليس» للتأجير التمويلى، إن لديها خطة طموح لتقديم جميع الحلول التمويلية بحلول منتصف العام المقبل، لاسيما أنها تدرس التوسع خارجيًا فى السوقين الأفريقية والخليجية.

وأشار «الخولى» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن تواجد مجموعة السويدى فى عدد من الدول والتعاون مع الجهات التمويلية والجهات الرقابية والحكومات داخل تلك الدول يساعد شركته فى تعزيز توسعاتها الخارجية.

ولفت إلى بدء العمل على تدشين الشركة مطلع 2021 وكان أول أهداف مجلس الإدارة حينها يتمثل فى تقديم رؤية مختلفة عن السوق والتى تناسب الوضع الراهن، موضحًا أن توجه شركته يركز على بناء المحفظة وتعظيمها وإجراء عملية توريق فى السنة الثالثة من إطلاق الشركة وعمل توسع خارج السوق المحلية.

وأضاف أن شركته بدأت عملها داخل السوق المصرية فى يونيو2021 وهى إحدى الشركات التابعة للسويدى ( الذراع الاستثمارية لمجموعة السويدى والتى تبلغ حصتها %92 بالإضافة إلى %8 لآخرين)

وتابع:«مع نهاية يونيو الماضى ومرور عام على العمليات التى أجرتها الشركة، نجحت »إيزيليس« فى الوصول بإجمالى التمويلات إلى 1.3 مليار جنيه، موجهة إلى 89 عميلا من خلال 190 عقد تأجير تمويلى».

وأكد أن شركته تستهدف نهاية العام المقبل مضاعفة قاعدة العملاء الخاصة بها، مشيرًا إلى أنها نجحت فى تحقيق التحول إلى الربحية فى الشهر التاسع من بدء الشاط.

وعلى مستوى توزيع المحفظة قال إنها تختلف فى توزيعها عن باقى الشركات المنافسة لها بالسوق، ولا يوجد بها تركز، فالعقارات تستحوذ على %42، و%29 معدات وآلات و%20 سيارات والباقى للمعدات الطبية والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن شركته تخطت مستهدفاتها فى توزيع المحفظة، إذ كانت تخطط – وقت تدشينها- لتوجيه %70 من المحفظة للمشروعات الكبيرة، و%30 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجحت فى الوقت الحالى للوصول بها إلى %72 للشركات الكبرى، و%28 لـ «SMEs».

وفيما يخص التعامل مع القطاع المصرفى، قال إن شركته نجحت فى التعاون مع 14 بنكًا فى عامها الأول، بإجمالى تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.6 مليار جنيه، مستهدفين الوصول بإجمالى القروض إلى 2.2 مليار بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن «إيزيليس» تتفاوض مع 5 بنوك فى الوقت الراهن على فتح خطوط ائتمان جديدة بقيمة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها أجرت 6 عمليات من القروض المشتركة بإجمالى 800 مليون جنيه، وشاركت فيهم الشركة بقيمة 300 مليون.

وأضاف أن شركته بصدد إنهاء 4 برامج مع الموردين من كبرى الشركات فى 4 قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن أداة تمويل سلاسل الموردين كان لها دور كبير فى زيادة عدد العملاء، كما أن لديها خطة برامج تكنولوجيا تساعد فى برامج الموردين سيتم تنفيذها فى منتصف العام المقبل.

وتستهدف «إيزيليس» إضافة نشاط التخصيم فى سبتمبر المقبل، وستقدم أوراقها فى أغسطس لتبدأ مزاولة النشاط فى سبتمبر، كما تستهدف تنفيذ عملية توريق بنهاية 2023.

وكشف «الخولى» أن شركته تستهدف اختراق أسواق جديدة فى مقدمتها الأسواق الأفريقية، وتدرس فى الوقت الراهن القوانين وطبيعة دخول تلك الأسواق بشكل قانونى مع بداية 2024، إضافة إلى التركيز على السوق الخليجية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التى تمتلك فرصا حقيقية للنشاط المالى غير المصرفى فى الفترة الأخيرة خاصة مع التغيرات الواضحة فى المناخ الاستثمارى.

وأكد أن أحد مقومات شركة «إيزيليس» للنجاح هى الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبرة الكبيرة فى القطاع، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية القوية التى تواكب التغيرات الرقمية فى الأسواق، والتى زادت من معدلات نموها.

وأعلن «الخولى» عن نية شركته إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بها منتصف الشهر الجارى، مشيرا إلى أنها تستهدف تقديم جميع الحلول التمويلية للسوق المحلية من التأجير التمويلى والتخصيم والتأجير التشغيلى منتصف العام المقبل، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة المالية للعميل من حيث اتباع أفضل الطرق للتمويل لضمان سهولة السداد خصوصا فى الظروف التى تشهدها السوق المحلية والعالمية، فدور «إيزيليس» هو توجيه العميل فى الحصول على التمويل المناسب له.

وأضاف أن شركته تخطط للوصول بإجمالى تمويلاتها إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، والوصول بالمحفظة إلى 3.5 مليار نهاية 2023 و5 مليارات نهاية 2024.

وقال إن «إيزيليس» تستهدف تنفيذ أولى عملياتها من التوريق بنهاية 2023، لافتًا إلى أن قيمة عملية التوريق تتوقف على مدى احتياجات الشركة للحفاظ على نسبة الرافعة المالية .

وعلى مستوى رأسمال الشركة، قال إن «إيزيليس» بدأت برأسمال 50 مليون جنيه، ورفعته إلى 100 مليون، وتستهدف رفعه إلى 150 مليونا خلال العام الجارى.

وعلى مستوى الانتشار الجغرافى لإيزيليس، قال «الخولى» إن %28 من المحفظة موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشير إلى أن الشركة نجحت فى الوصول إلى فئات جديدة من العملاء على مستوى 6 محافظات، إلى جانب القاهرة والإسكندرية.

وأشار إلى أن شركته تدرس فى الوقت الراهن التعاون مع صناديق متخصصة فى تمويل مشروعات البيئة وبشكل خاصة أن لديها خطة فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، والصناديق المدعمة لقطاعات بعينها، كما أنها تخطط للحصول على تمويلات من صناديق خارجية بهدف توفير العملة الأجنبية اللازمة للتمويل وليكون لديها مصادر مختلفة للتمويل، ومتوقع بدء المراحل الفعلية فى التفاوض مع الصناديق بداية 2023.

وعلى صعيد سوق التأجير التمويلى فى مصر، قال «الخولى» إن القطاع سيشهد إعادة هيكلة فى الفترة المقبلة من الاندماجات والاستحواذات للشركات، ومع الظروف التى تشهدها الأسواق العالمية والمحلية ستكون الاندماجات وسيلة لتعظيم محافظ الشركات، وخلق منتجات مبتكرة فى مواجهة تلك التغيرات التى تشهدها الأسواق.

◗❙ تتفاوض مع 5 مصارف على 600 مليون.. و1.3 مليار حجم محفظة التمويلات الخاصة

◗❙تنفيذ 190 عقد تأجير تمويلى منذ بداية النشاط فى يونيو 2021

◗❙6 عمليات قروض مشتركة بإجمالى 800 مليون