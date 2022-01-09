أحمد الحجار في أعين الموسيقيين بعد رحيله: كان زاهدا في حياته الفنية والشهرة وطيبا

أحمد محي : أحمد الحجار كان مميزا في التلحين بجانب الغناء أيضا في التسعينيات

أقيم عزاء المطرب أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار الساعات الأخيرة ، والذي رحل عن دنيانا عن عمر يناهز 56 عاما ، وهو نجل المطرب والملحن الراحل إبراهيم الحجار أيضا وتوفي أحمد الحجار إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزله ، وشيعت مراسم جنازته اليومين الماضيين بحضور الإعلامي محمود سعد ونقيب الممثلين أشرف زكي والفنان أحمد عبد العزيز والفنان منير مكرم وبدا على شقيقه علي الحجار وابنه أحمد الحزن الشديد.

ويعد أحمد الحجار، من أشهر مطربي جيل التسعينيات وترك خلفه بصمة وحزنا في قلوب محبيه، فهو ينتمي لعائلة فنية كبية.

نرصد في السطور القادمة آراء بعض الموسيقيين في المطرب الراحل أحمد الحجار:

صلاح عطية : الراحل كان إنسانا زاهدا في الدنيا ومتعها والفن والأضواء والشهرة

قال الشاعر الغنائي صلاح عطية، إن المطرب أحمد الحجار كان من الذين حققوا شهرة معينة في فترة التسعينيات ، خاصة في أغنيته الشهيرة ” عود ” التي أحبها الجمهور كثيرا.

ولفت عطية إلى أن الراحل كان إنسانا زاهدا في الدنيا ومتعها والفن والأضواء والشهرة ، وكان على النقيض من شقيقه المطرب علي الحجار شخصا مسالما وطيبا جدا في تعاملاته مع أي شخص.

وتابع قائلا: إن أحمد الحجار كان يملك خامة صوت مميزة لكن لم يكن له نفس حظ شقيقه على الحجار في الغناء والشهرة في مصر والوطن العربي.

أكرم عادل : لم يقدم عملا فنيا سيئا بل كانت تحمل جودة حقيقية مثل أغنية عود

وأعرب الموزع الموسيقي أكرم عادل أن المطرب الراحل أحمد الحجار كان على المستوى الإنساني طيبا وخلوقا جدا.

وعلى المستوى الفني برغم قلة أعماله الغنائية في فترة التسعينيات ، لكنه لم يقدم عملا فنيا سيئا بل كانت تحمل جودة حقيقية مثل أغنية عود .

بالإضافة لتلحينه أغنيات لشقيقه المطرب علي الحجار ، ويكفي حب الناس واحترام الجميع له وظهر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال الملحن أحمد محي : الراحل أحمد الحجار كان مطربا مصريا أصيلا ويقدم فنا راقيا حقيقة ، وأتذكر له ألبوما رائعا اسمه ” حنين ” من كلمات الشاعر جمال بخيت كنت أحب سماعه كثيرا .

أحمد محي : أحمد الحجار كان مميزا في التلحين بجانب الغناء أيضا في التسعينيات

وأردف قائلا : أحمد الحجار كان مميزا في التلحين بجانب الغناء أيضا في فترة التسعينيات ، لافتا إلى أنه لم يكن يقدم أعمالا موسيقية كثيرة، لكن حينما يطرح عملا جديدا كان مميزا فيه .

ولفت إلى أن الحجار كان طيبا جدا على المستوى الإنساني ، ولم نسمع عنه شيئا سيئا طيلة حياته حتى رحل عن عالمنا ، فهو ابن عائلة فنية أصيلة المطرب القدير إبراهيم الحجار وكذلك شقيق فنان كبير مثل علي الحجار .

محمد علي سليمان : أحمد الحجار كان جميلا حقيقة السنين الماضية في الغناء والتلحين

وقال الملحن القدير محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام، إن أحمد الحجار كان فنانا أصيلا وحقيقيا ولم يقدم شيئا مسيئا أو أقل من موهبته الفنية مثلما نرى من مطربين كثيرين لمجاراة الذوق العام للجمهور .

وتابع قائلا إن الراحل كان مقلا جدا فيما يقدمه موسيقيا وفنيا للجمهور ولا نعرف الأسباب لذلك ، لكنه كان ملحنا ممتازا ومطربا جيدا أيضا.

وقال أيضا إن أحمد الحجار كان صوتا جميلا وخسرناه حقيقة السنين الماضية في الغناء والتلحين وبرحيله فقدنا فنانا مهما وإنسانا راقيا وخلوقا .